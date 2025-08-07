Los titulares del día en 30 segundos, 7 de agosto
Tu dosis diaria de información rápida de las noticias clave del día. Los hitos informativos y acontecimientos de hoy en tan solo 30 segundos.
Con este formato ágil y conciso pretendemos mantener informados a los habitantes sobre lo más importante que ocurre en su entorno cercano recogiendo los cinco titulares más destacados del día en Santiago y su comarca.
Desde las últimas decisiones políticas y económicas, pasando por noticias deportivas y sucesos relevantes en la región, hasta eventos culturales y sociales, ofreciendo un resumen claro y variado de la actualidad local.
- Un escritor compostelano escudriña la historia de la gallega que venció al mayor ejército de su época
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Lo atropella una grúa en Santiago, se va para casa y llama poco después pidiendo asistencia sanitaria
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Seis cosas que sorprenden a un recién llegado a Santiago de Compostela
- Fallece un hombre de avanzada edad por un infarto en la praza de San Roque de Santiago en plena ola de calor
- De romper un plato de su suegra a crear joyas únicas desde su taller de Teo