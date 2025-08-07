¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela

"No hay nada que no me guste". "No cambiaría nada de Santiago". Estas son las frases más repetidas entre los turistas de la capital gallega y es que, llegados en avión, coche o haciendo el Camino, da igual el medio, lo que está claro es que el resultado final siempre es el mismo: "Compostela impresiona".

Algo que no es una novedad y que no pilla a nadie por sorpresa, no en vano, tal y como confimó el Instituno Nacional de Estadística, la capital gallega es el principal destino turístico de Galicia, incrementandose en el primer semestre de este año un 1,6% las estadías respecto al ejercicio anterior. Pero... ¿y dentro del gran atractivo turístico, que es lo que más sorprende y lo que más le gusta a los visitantes de la ciudad?

Como cabía esperar, la Catedral es el elemento compostelano preferido y que más impresiona a los recién llegados, como es el caso de Carlos Chuliá, recién llegado desde Valencia: "A mí lo que más me ha impresionado es la Catedral, yo tenía muchas esperanzas y la verdad es que me he quedado un buen rato mirándola y es impresionante". "Nosotros venimos de Sevilla, que también tiene Catedral, pero no tiene nada que envidiar esta", destaca por su parte un turista sevillano.

Vista da Catedral de Santiago e da Cidade da Cultura desde o Monte Pedroso / Antonio Hernández

Ya sea haciendo cola "esperando lo mejor" como Alfredo Silva, turista portugués, o lamentándose como en el caso Ana, llegada de Granada, por no visitar el Pórtico de la Gloria, las miradas y los ojos de los visitantes en Santiago se centran en su mayoría en la Catedral.

Una ciudad que "impresiona"

Pero no es, ni mucho menos, el único elemento que "impresiona". "Me gusta mucho la ciudad, no hay nada que diga que no", señala Valeria Dios, una turista venezolana que acaba de llegar a la capital después de terminar el Camino. Mientras, otros, como Camilo Deus, un chileno que se encuentra de visita por Compostela previo paso por Australia, prefieren poner el foco en lo "pintoresco" de la ciudad: "Las calles estrechas hacen que la arquitectura sea bastante más llamativa y bonita".

Arranca con fuerza el turisteo de agosto en Santiago / Antonio Hernández

También destacan las vistas, la gente o "ver a los peregrinos llegar con la mochila y ver como llegan a la plaza, que es muy bonito", como dice Laura Chuliá. Por su parte, desde Málaga, Mireya Castillo prefiere quedarse con "las calles, que son muy bonitas" y que tienen un valor añadido para ella el hecho de ser empedradas: "Para los niños para que duerman en el carrito van bien".

Sin embargo, si hay algo que destacan los turistas de Santiago al margen de la Catedral y como buena localidad gallega es la gastronomía. "La arquitectura me parece preciosa, aunque yo me quedo con la comida", dice Estíbaliz Velasco, de Euskadi. Una opinión gastronómica que no es única, si no que es compartida por gran parte de visitantes como Analía, venezolana que acaba de llegar de Italia para visitar a su familia gallega y que "por ahora me quedo con la comida".

Poco malo que decir de Santiago

Aunque casi todo son alabanzas y hay poco (o nada en muchos casos) que los visitantes cambiarían de la capital gallega si que hay algo bastante común y es la sensación de que mucha gente visita Santiago. "Lo que menos me gusta hasta ahora es la aglomeración, mucha gente", comenta Camilo Deus, algo que comparte Mario Borrego, llegado de Mérida, para el cual esto cuenta con una explicación clara: "Hay mucha gente, pero es normal porque todos queremos venir a verla".

También hay quien, a pesar de las altas temperaturas que golpean estos días a la comunidad y a Santiago, aún siente el fresco del norte: "Cambiaría el frío, que para vosotros es brisilla, pero para mí no es", dice Mireya Castillo. Aunque en el lado contrario se encuentra Analia, que prefiere un respiro de las altas temperaturas: "Hoy está más fresquito y se agradece".