Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 8 de agosto, en Santiago?

El Festival C acerca a la Casa das Máquinas el taller de Circonove

CIRCO. El Festival C ofrece hoy un obradoiro de circo dirigido por la compañía santiaguesa Circonove. Durante dos horas, de 11.30 a 13.30 horas, los participantes aprenderán diferentes técnicas circenses como acrobacias, equilibrios, teatro, danza y juegos adaptados al nivel de cada participante. El taller de circo se celebrará en la Casa das Máquinas. La actividad, gratuita, está dirigida a niñas y niños de 3 a 14 años. Los interesados tendrán que hacer la inscripción en circonoveoficial@gmail.com. En la jornada de ayer, Trapu Zaharra presentó ¡Dale Ramón! en A Quintana.

Concierto de Xisco Feijóo / Ricardo Grobas

Xisco Feijóo ofrece en Cervantes un concierto por el Feito a Man

MÚSICA. Xisco Feijóo, como buen conocedor de la música tradicional gallega, actuará en la Praza de Cervantes en el marco del festival Feito a Man. Está previsto que arranque a las 13.00 horas. Presentará un concierto en solitario, en el que recorrerá varias zonas de Galicia mostrando toda la cultura oral e instrumental de la que se lleva empapando desde sus comienzos a los 17 años. Por la tarde, Rockmero y los Detergentes actuarán en Tras Salomé, a las 20.30 horas, y Leni Pérez y Sekadra, a las 22.30 h., en A Quintana.

Un concierto este año del ciclo Atardecer no Gaiás / Jesús Prieto

Slimak, Sara Gimeno y Lontras en el Atardecer no Gaiás

MÚSICA. Como es tradición, el ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás acoge las propuestas ganadoras en la modalidad de música del certamen Xuventude Crea 2024, con el que la Xunta premia el talento más joven. El R&B de la canguesa Sara Gimeno (primer premio); la fusión de jazz e indietrónica de Lontras (segundo premio) y el trío de música contemporánea Slimak (tercer premio) actuarán esta noche (21.00 horas) en la plaza central de la Cidade da Cultura.

Muestra sobre la indumentaria en la obra de Castelao

EN FONSECA. Durante el mes de agosto puede verse en el Colegio de Fonseca la exposición Traxes e cores de Galiza. A identidade nacional na plástica de Castelao, que propone mostrar la característica indumentaria tradicional en la obra pictórica y gráfica de Castelao. Puede visitarse en horario de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.