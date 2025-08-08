El Bono Peixe dispara la clientela joven en la Plaza de Abastos

Solo en la primera semana, el Bono Peixe acumuló más de 75.000 descargas, una cifra que no deja de crecer y que muestra el interés de los consumidores en esta iniciativa con la que el Gobierno gallego pretende ahondar en la promoción e incentivo del consumo de pescados y mariscos frescos entre la ciudadanía.

En la Plaza de Abastos de Santiago se observa el bullicio de compradores desde primera hora de la mañana, quienes pasean de puesto en puesto buscando los mejores productos. Concretamente, el mercado de la capital gallega alberga un total de 28 pescaderías y marisquerías, de las cuales seis ofrecen el servicio del Bono Peixe (21,43%). «Es una ayuda, al final sirve para estimular el comercio, especialmente el local, que se ha resentido en los últimos años», expresa Paz Arcos, trabajadora de As Rianxeiras.

Subida de precios

«Es una buena idea, no obstante, no es la mejor solución si lo que se quiere es fomentar el consumo de pescado entre la población gallega. Pienso que si queremos aumentar el consumo que se perdió por el incremento de precios hay que tomar otra medidas», declara Nuria González, trabajadora de Mardelia.

Pese al aumento de clientela joven, el 90% de los compradores continúan a ser personas mayores / Santiago Esturao

Por su parte, David Lojo (Peixes e Mariscos Carlos) apuesta por una reducción en el IVA, haciendo hincapié en que el consumo de pescados y mariscos se ha reducido debido a que algunas personas no pueden pagar estos alimentos: «50 euros, que es el valor total de bono, ahora mismo, no llega para mucho pescado. Habría que pensar en una bajada de precios, especialmente en el IVA, porque nosotros nos regimos por la ley de la oferta y la demanda», señala Lojo.

En cuanto a la clientela, se muestra agradecida con esta ayuda de la Xunta, recalcando que esperan que continúe una vez llegue el mes de octubre. «O pescado subiu moito de precio, polo que un desconto de 5 euros á semana é unha axuda. O mellor é que se pode acumular, e podes esperar a que haxa algunha oferta interesante para poder comprar unha cantidade maior», cuenta Teresa Lamas, clienta habitual del mercado.

Una ayuda poco inclusiva

Asimismo, Nuria González subraya uno de los mayores problemas del Bono Peixe: «No es una medida inclusiva». La gallega destaca que, pese a la implementación del bono, el 90% de la clientela está conformada por personas mayores. «Quizás podrían hacerlo con una tarjeta física, que ellos puedan solicitar aquí en el mercado. No están acostumbrados a usar smartphones, la mayoría ni sabe que es un código QR», indica.

Sara Varela, por ejemplo, que suele acudir con frecuencia a la Plaza, explica que fue su hijo quien le instaló el Bono Peixe en el teléfono. «Eu non estou acostumada a usar o teléfono, cada vez que vou teño que dicirlle ao que me atende se me pode axudar. Afortunadamente, son todos moi bos, pero si que é certo que non lles costa nada poñer un bono físico», afirma.

Aumento de la clientela joven

Con todo, los vendedores del mercado compostelano coinciden al asegurar que el Bono Peixe ha contribuido en el incremento de compradores jóvenes. «Lo que más noto es que viene gente más joven. El otro día, por ejemplo, vinieron cuatro chicos que nunca había visto a comprar marisco, y usando el descuento que tenían por el Bono Peixe se llevaron una cantidad decente», relata Lojo.

Así, en su segunda semana, la ayuda aprobada por la Xunta, y que estará vigente hasta el 1 de octubre, se posiciona como una medida bien recibida por la ciudadanía de Santiago. Sin embargo, tanto los vendedores como la clientela coincide en que la subida de precios en el negocio del pescado ha pasado a ser un problema que no solo afecta a la venta del producto, sino que también impide a la ciudadanía consumir un alimento con un valor nutricional tan alto como es el pescado.