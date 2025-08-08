La caballería de la Policía Nacional pide refuerzos para identificar a tres conocidos delincuentes de Santiago

El Cuerpo Nacional de Policía desplazó ayer varias patrullas al barrio de Vite, en Santiago, para identificar a tres conocidos delincuentes después de que la unidad de Caballería diese la voz de alarma. Después de una persecución fueron interceptados en el barrio de Vite, donde varios agentes procedieron a reducir a los tres individuos, que viajaban en un turismo de la marca Citroën. Una vez que consiguieron atraparlos, los policías nacionales los redujeron en plena calle y procedieron a realizar un registro.

El dispositivo llamó la atención por la presencia del camión de la unidad equina del Cuerpo Nacional de Policía, que fue la que alertó a sus compañeros de seguridad ciudadana del comportamiento extraño de estas personas. Según confirmaron fuentes policiales a este periódico, finalmente no se produjeron detenciones y los tres individuos identificados quedaron en libertad.

Su identidad coincide con la de tres viejos conocidos de la Policía Nacional y la Justicia. Se trataría de delincuentes comunes que cuentan con antecedentes por la comisión de pequeños delitos.

La Caballería del Cuerpo Nacional de Policía está desplegada en Santiago en el marco de una campaña especial de verano. Su misión consiste principalmente en la vigilancia de zonas forestales para la prevención de incendios. También hay unidades equinas en el Camino de Santiago, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

El refuerzo policial estival también se visibiliza en la presencia permanente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en la zona urbana de la capital gallega. Los antidisturbios patrullan a diario el casco histórico de Santiago, con una especial presencia en las zonas de mayor afluencia de turistas.