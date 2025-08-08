El CiQUS desarrolla una molécula con potencial para aplicarse en nuevas terapias contra el cáncer

Un equipo del Centro Singular de Investigación en Química Bioloxía e Materiais Moleculares da USC (CiQUS) ha logrado desarrollar un sistema molecular con potencial para reconocer dianas de ADN asociadas al cáncer.

En concreto, diseñaron una nueva molécula que se autoensambla formando un material fibroso que permanece en estado latente hast que, en presencia de iones de cobalto, adopta una disposición tridimensional definida que le permite encajar con precisión en la cavidad central de esta inusual conformación del ADN.

La base de este sistema es una pequeña molécula peptídica, llamada BTMA-1, que en condiciones fisiológicas se autoorganiza espontáneamente formando fibras helicoidales supramoleculares.

El trabajo, destacado en la portada de la revista Journal of the American Chemical Society (JACS), fue liderado por el catedrático de la USC Miguel Vázquez López e introduce un nuevo paradigma en el reconocimiento selectivo de estructuras alternativas de ADN a partir de reservorios latentes, con potencial aplicación en terapias contra el cáncer.

Aunque sus aplicaciones biomédicas están aún lejos de poder trasladarse al entorno clínico, este avance sienta las bases de una nueva estrategia molecular, adaptable y sensible al entorno, que podría permitir en el futuro el control espacio-temporal de las interacciones entre moléculas y ADN en terapias anticancerígenas dirigidas.