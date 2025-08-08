Santiago
O PP reclama a limpeza do lavadoiro de Aradas, en «estado de abandono»
Otero: «Estamos ante un espazo tradicional de socialización que presenta unha total desatención»
A concelleira do Partido Popular de Santiago Yolanda Otero reclamou onte a limpeza e mantemento da fonte e o lavadoiro municipal de Aradas, na parroquia da Peregrina, ante o «lamentable estado de abandono no que se atopan, invadidos pola maleza e a sucidade». A popular explicou que «estamos ante un espazo tradicional de socialización, que presenta unha total desatención, onde se poden ver importantes eivas na súa conservación». Estes elementos arquitectónicos tradicionais, dixo, son «un valor patrimonial e histórico para Santiago, polo que imaxes como as que se poden ver aquí son unha mostra máis da incapacidade do goberno nacionalista de manter o patrimonio público».
Otero remarcou que non estamos ante un caso illado, xa que «o goberno local esqueceuse da limpeza e mantemento das fontes e lavadoiros municipais, sitos nas distintas parroquias do rural, polo que é evidente que, en Compostela, o goberno nacionalista ten esquecido e o rural do noso municipio». Remarcou que «está claro que os problemas de xestión e organización do goberno nacionalista repercuten, negativamente, na veciñanza, que ten dereito a gozar dos espazos públicos en condicións dignas e saudables».
«Falta de limpeza»
Así mesmo, agregou a popular, «a falta de limpeza na capital de Galicia estase a converter en protagonista, unha situación que está xerando un crecente malestar cidadá, pois as queixas da veciñanza pola sucidade que presentan os espazos públicos aumentaron considerablemente, estendéndose a moitos puntos e recunchos, poñendo de manifesto, unha vez máis, a inacción, pasividade e desleixo deste goberno minoritario».
«O estado de sucidade no que se atopa Compostela amosa que o goberno local non cumpre co seu deber de velar pola limpeza da cidade».
