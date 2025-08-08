Quince ciclos de FP Dual Intensiva de 4 centros de Santiago tienen vacantes

Los centros integrados de formación profesional Politécnico y Compostela, junto a los institutos de Pontepedriña y Lamas de Abade, aún tienen plazas libres en un total de 15 ciclos de la modalidad FP Dual Intensiva. Se trata de una modalidad que combina la formación teórica en un centro educativo con la práctica en una empresa con retribución.

Tras la tercera adjudicación y plazo de matrícula desarrollado del 29 al 31 de julio, el resto de plazas libres se conocerán en septiembre. Durante ese mes tiene lugar el último proceso de adjudicación de plazas con los llamamientos continuos.

El CIFP Politécnico, que es el centro que oferta un mayor número de ciclos formativos en la capital gallega, es en el que quedan más vacantes en FP Dual intensiva. Todavía hay plazas por cubrir en seis ciclos superiores: Gestión del agua -que se oferta este año por primera vez-, Sistema de telecomunicaciones informáticas, Construcciones metálicas, Diseño y amueblamiento, Laboratorio de análisis y de control de calidad y Planta química (nuevo este curso).

A pesar de que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional no ofrece por el momento el número de vacantes en cada ciclo, el director del centro compostelano, Nicolás Espasandín, comenta a EL CORREO GALLEGO que hay más opciones para matricularse en Gestión del agua y menos en Diseño y amueblamiento.

Con todo, asegura que igual que en años anteriores «agárdase cubrir todas as prazas» de cara a septiembre, ya que «haberá incorporacións dende o 1 de setembro».

Espasandín incide en que en agosto el período ordinario de admisión está parado, pero siguen recibiendo solicitudes, «se ben son poucas».

El director del centro compostelano también apunta a que en ocasiones un alumno/a puede entrar en el último momento en la Universidad, lo que deriva en que se desmatricule de un ciclo de FP, «deixando así algunha vacante».

El CIFP Compostela tiene por el momento plazas libres en tres ciclos. Se reparten entre Servicios en restauración, Dirección de servicios de restauración y Gestión de alojamientos turísticos.

Por su parte, el IES Lamas de Abade mantiene abierta la oferta en tres ciclos: Cuidados auxiliares de enfermería, Estética integral y bienestar, y Estilismo y dirección de peinado.

Por último, se suman vacantes en otros tres ciclos del IES A Pontepedriña, que se reparten entre Gestión de ventas y espacios comerciales, Comercialización de productos alimentarios, y Transporte y logística.

Más plazas liberadas en otras modalidades de FP

De cara al próximo curso que arrancará el 8 de septiembre, la Consellería de Educación también tiene publicadas las plazas vacantes en ciclos de Formación Acelerada, FP Básica y másteres de FP. En todas estas modalidades el plazo de matrícula terminará el 5 de septiembre a las 13.00 horas.

Los interesados tendrán que hacer la matrícula presencialmente en cada centro de Santiago por orden de llegada.