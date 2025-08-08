EN PLENA OLA DE CALOR

Rescatan a un niño atrapado dentro de un coche en la Rúa do Hospitaliño, en Santiago

Ha ocurrido en torno a las 17.00 horas de este viernes, momento en el que los termómetros de la capital gallega superaban los 30 grados

Rescatan a un niño atrapado dentro de un coche en la Rúa do Hospitaliño

Javier Rosende Novo

David Suárez

Santiago de Compostela

La rápida intervención este viernes de los Bomberos de Santiago a la hora de rescatar a un niño que se había quedado atrapado en el interior de un coche en la Rúa do Hospitaliño, ha evitado que la situación fuera a mayores. El suceso ha ocurrido en torno a las 17.00 horas, momento en el que los termómetros de la capital gallega superaban los 30 grados, y pese a que el vehículo se encontraba estacionado a la sombra, las altas temperaturas debidas a la ola de calor que desde hace días golpea Galicia, hicieron temer por la integridad del menor.

A la hora del suceso los termómetros superaban los 30 grados en Santiago

Testigos presenciales del rescate han explicado a EL CORREO GALLEGO que todo sucedió cuando los padres del niño salieron del vehículo dejando las llaves en su interior, momento en el que el menor activó el cierre automático de las puertas por accidente: "Lo único que sé es que tenía las llaves del coche, y cuando los padres salieron, le dio al botón y se quedó dentro encerrado", relata este compostelano.

Los Bomberos aparcaron en la Praza de San Roque para acudir al rescate del niño atrapado en el vehículo ubicado al final de la Rúa do Hospitaliño

Tras dar aviso a los servicios de emergencias y ante la peligrosidad de la situación, varios efectivos de bomberos se desplazaron de inmediato hasta el lugar donde "tuvieron que romper el cristal lateral derecho del coche, el que estaba más lejos de la silla del niño, y así poder abrir el vehículo", poniendo a salvo al menor para tranquilidad de sus padres y de todos los presentes.

Rescatan a un niño atrapado dentro de un coche en la Rúa do Hospitaliño, en Santiago

Los peregrinos desafían la ola de calor en Galicia: "A partir de las 11.00 horas es mortal"

¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela

El CiQUS desarrolla una molécula con potencial para aplicarse en nuevas terapias contra el cáncer

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 8 de agosto, en Santiago?

Quince ciclos de FP Dual Intensiva de 4 centros de Santiago tienen vacantes

La caballería de la Policía Nacional pide refuerzos para identificar a tres conocidos delincuentes de Santiago

Santiago, camino del verano más seco del último lustro: 60 días sin lluvia desde el uno de junio

