EN PLENA OLA DE CALOR
Rescatan a un niño atrapado dentro de un coche en la Rúa do Hospitaliño, en Santiago
Ha ocurrido en torno a las 17.00 horas de este viernes, momento en el que los termómetros de la capital gallega superaban los 30 grados
La rápida intervención este viernes de los Bomberos de Santiago a la hora de rescatar a un niño que se había quedado atrapado en el interior de un coche en la Rúa do Hospitaliño, ha evitado que la situación fuera a mayores. El suceso ha ocurrido en torno a las 17.00 horas, momento en el que los termómetros de la capital gallega superaban los 30 grados, y pese a que el vehículo se encontraba estacionado a la sombra, las altas temperaturas debidas a la ola de calor que desde hace días golpea Galicia, hicieron temer por la integridad del menor.
Testigos presenciales del rescate han explicado a EL CORREO GALLEGO que todo sucedió cuando los padres del niño salieron del vehículo dejando las llaves en su interior, momento en el que el menor activó el cierre automático de las puertas por accidente: "Lo único que sé es que tenía las llaves del coche, y cuando los padres salieron, le dio al botón y se quedó dentro encerrado", relata este compostelano.
Tras dar aviso a los servicios de emergencias y ante la peligrosidad de la situación, varios efectivos de bomberos se desplazaron de inmediato hasta el lugar donde "tuvieron que romper el cristal lateral derecho del coche, el que estaba más lejos de la silla del niño, y así poder abrir el vehículo", poniendo a salvo al menor para tranquilidad de sus padres y de todos los presentes.
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Así son las vacaciones de agosto de la clase política de Compostela
- La caballería de la Policía Nacional pide refuerzos para identificar a tres conocidos delincuentes de Santiago
- Lo atropella una grúa en Santiago, se va para casa y llama poco después pidiendo asistencia sanitaria
- ¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela
- Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova