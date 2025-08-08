Santiago, camino del verano más seco del último lustro: 60 días sin lluvia desde el uno de junio

Ni Santiago sufre los rigores extremos de una ola de calor que asola a buena parte de Galicia ni asoma esa lluvia que, según viejos eslóganes, se convierte en arte cuando cae sobre las milenarias rúas de Compostela. La capital gallega transita por un periodo de bonanza climatológica con calor soportable y encadenando un buen número de jornadas sin rastro de precipitaciones. Eso sí, el viento del Nordés adquirió un protagonismo inesperado, aunque sin alterar las estadísticas oficiales, a pesar del incidente ocurrido en la vecina localidad de O Milladoiro, donde obligó a suspender una verbena.

Los datos de las estaciones de Meteogalicia y la Agencia Estatal de Meteorología en nuestra ciudad se mueven en parámetros similares a los de los cinco últimos años, salvo en que vamos camino de batir un récord: el de menor cantidad de lluvia caída en el cuatrimestre de junio a septiembre. En lo que respecta a las temperaturas, se mueven en parámetros similares a los de años anteriores y, a pesar de la sensación de agobio, hasta esta semana no se batieron registros de lo que llevamos de década: la máxima de 35,67 grados que se alcanzó el día 4 de agosto queda muy lejos de los 39,1 o 38,8 grados de los días 14 y 12 de julio de 2022, las más altas alcanzadas en este periodo de los meses más veraniegos, según Meteogalicia.

Suma Compostela sesenta días sin precipitaciones desde el 1 de junio, y casi tres semanas ya consecutivas, desde que el 19 de julio se recogieron 11 litros por metro cuadrado en la estación de Meteogalicia, de acuerdo con el resumen de los registros que aparecen en su página web. Allí también figuran el 20 y el 28 del mismo mes con cantidades residuales que no llegaban ni a un litro por metro cuadrado; es decir, 12,9 l/m² en esas 31 jornadas que, sumados a los 32,7 acumulados en junio (llovió siete días), aportaron una cantidad peligrosamente baja para sostener las reservas de agua que aportan los ríos Tambre, Ulla y Sar.

En cuanto a los cinco años anteriores, señalar que solo en 2020, marcado por la pandemia del covid, se puede equiparar en cantidad de precipitaciones. Entre el 1 de junio y el 10 de agosto se recogieron 49,7 litros por metro cuadrado en Santiago (en el mes de julio no hubo precipitación ninguna), 4,1 más que este año. Eso sí, en el resto de agosto de hace un quinquenio cayeron 115,2 l/m², a los que hubo que sumar 62,7 en septiembre. En 2021 la lluvia hizo acto de presencia con cierta generosidad, pero sin demasiados agobios: 97,8 litros en junio, 31,2 en julio, 21,5 en agosto y 41,6 en septiembre. Si decíamos que en julio de 2022 se contabilizaron temperaturas de récord en una ola de calor en Santiago (en un mes en el que apenas llovió: solo 5,8 litros), que se mantuvo entre el 9 y el 16 de ese mes, también hay que señalar que en el cuatrimestre veraniego de ese ejercicio se alcanzó la cifra récord de precipitaciones: 163,1 litros en septiembre.

En 2023, de acuerdo con los datos de la Aemet, tuvimos un verano bastante lluvioso superando ampliamente los trescientos litros por metro cuadrado en ese cuatrimestre, lo que representa un récord para el periodo analizado por este periódico.

En lo que a la fuerza del viento se refiere, en lo que llevamos de verano se contabilizan parámetros muy similares a los de los cuatro años anteriores. La racha de 69,10 que se contabilizó el 19 de julio superó los 61,90 del pasado cinco de agosto, en el que ocurrió el episodio antes relatado que impidió que los técnicos de la orquesta Olympus pudieran completar el trabajo de instalar el escenario para su actuación en los festejos en O Milladoiro. El récord en la capital gallega en este cuatrimestre se mantiene en los 78,30 kilómetros por hora del 19 de agosto de 2020.

El privilegio de contar con dos observatorios de referencia

Santiago tiene la suerte de contar con dos observatorios meteorológicos de referencia. Además de Meteogalicia, también trabaja con datos sobre el tiempo el Observatorio Astronómico Ramón María Aller, ubicado en Campus Vida de la USC. Algunas veces los datos que ofrecen ambos no coinciden, pero no se trata de una cuestión de imprecisión, sino de ubicación. Evidentemente, la localización de los medidores es diferente y esto a veces también implica resultados diferentes.

En cuanto al Observatorio Ramón María Aller de la USC, también reseñó el pasado lunes 4 de agosto como la jornada más calurosa de lo que llevamos de año. Los termómetros subieron esa jornada en el Campus Vida de Santiago hasta los 35,8 grados, apenas una décima por encima de lo anotado por Meteogalicia. En este caso, la máxima se registró a las 15.09 horas, superando los 35,5º del pasado 29 de junio, indicó el coordinador científico del Observatorio Astronómico Ramón Aller de la USC, José Ángel Docobo.

De este modo, la ola de calor que está afectando a gran parte de la Península Ibérica se notó con intensidad en la capital gallega durante el pasado lunes, especialmente en las horas centrales del día. Todo ello, después de un mes de julio en el que solo se contabilizaron tres días por encima de los 30 grados, con la máxima el 16 (34 grados), frente a las ocho jornadas en las que se superó esa cifra en junio, dos de ellas por encima de los 35, según los registros del Observatorio Ramón María Aller. La mínima de julio fue de 12,1º el día 14, mientras que la máxima más baja la marcaron los termómetros el día 20, con 18,8 grados. Por contra, la temperatura mínima más alta tuvo lugar el 17, con 18,6º.

A finales de junio ya se habían vivido días de calor sofocante. La sensación térmica que se vivió el 29 de ese mes fue muy elevada. Los termómetros alcanzaron en el Observatorio de la USC 35,3º, que entonces se trataba de la cifra más alta de lo que iba de año. Al respecto, el profesor Docobo comentó que «a finales de junio es muy habitual que los termómetros superen los treinta grados».

