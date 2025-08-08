Santiago
Veciños e inmobiliarias de Santiago piden buscar solucións ante o bloqueo da zona tensionada
Os profesionais reprochan a falta de entendemento entre a Xunta e o Concello: «É moi triste, este show paréceme terrible»
O estancamento do proceso para a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado abre un periodo de incertidume sobre a posibilidade de contar cunha ferramenta que en determinadas circunstancias permitiría intervir sobre os prezos da vivenda. Tras dar por «desistida» a Xunta a solicitude do Concello ao considerar que non aportou a documentación requirida, Raxoi estuda as alternativas para tratar de implementar a medida. Mentres, veciños e profesionais do sector inmobiliario cren que, se non é a través desta fórmula, é preciso buscar solucións ante o continuo crecemento dos prezos de aluguer e venda.
O vicesecretario da Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Vicente Martínez, lamenta a falta de entendemento entre as administracións local e autonómica: «É moi triste, este show paréceme terrible. Deberían facerse as cousas de diferente forma, tanto por unha parte como pola outra». Martínez sinala que «non sei se a mellor solución é a zona tensionada», pero ten claro que «hai un problema e deberiamos tratar de buscar solucións».
O portavoz de Agalin incide en que, ademais de medidas como a que pretendía impulsar o goberno compostelán, é preciso fomentar a promoción de obra nova, da que advirte unha «falta enorme» desde a crise do 2008. «Ao deixarse de facer vivenda a xente ten que pagar uns prezos moi altos tanto de aluguer como de venda. A solución básicamente é a construcción de vivenda para tratar de atenuar os prezos e para facer que aumente a oferta», apunta.
Propostas da veciñanza
Por parte da veciñanza, ademais desta declaración tamén se solicita a aplicación de medidas adicionais. O presidente da Asociación Fonseca, Roberto Almuiña, indica que «esta é unha medida máis, o importante é poñer no mercado máis vivenda».
Na mesa sectorial de vivenda celebrada o pasado mes de maio, a entidade avogou por unha serie de accións orientadas a «recuperar a Cidade Histórica, e o parque residencial construído para usos: residencial, aloxamento estudantil, a universidade, equipamentos institucionais e comercio artesanal e de proximidade, e despachos profesionais, que permitiría reducir a necesidade de expansión das áreas periféricas». As propostas máis destacadas pasan polo fomento da rehabilitación de inmobles e aumentar os incentivos para a súa conservación.
Incentivar os propietarios
Pola súa banda, o presidente da Asociación Raigame do Ensanche, Xosé Manuel Durán, fai fincapé en que «para nós era importante que houbera certas limitacións a estes prezos abusivos», algo que se podería establecer coa declaración de zona tensionada. Non obstante, Durán puntualiza que aínda que noutros lugares onde se aplicou «parece que foi unha ferramenta útil, non sabemos como vai funcionar aquí, e tamén entendemos que non é a única».
Desta maneira, considera que «hai que incentivar os propietarios a que poñan os seus pisos no mercado de aluguer de longa duración», algo que pensa que non está ocorrendo, xa que «vemos que cada vez, por parte da Administración, se crean máis problemas». Segundo valora Durán, «hai incertidume e inseguridade, o que fai que moitos propietarios non poñan estas vivendas no mercado ou recorran a outras formas de rendibilidade».
