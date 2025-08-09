Aena pone en manos de tres empresas de élite reasfaltar Lavacolla en tiempo récord

El gran reto que se le presenta a Aena el próximo año en Galicia es acometer las obras de regeneración del pavimento de la pista del aeropuerto de Santiago- Rosalía de Castro, en Lavacolla. Las fechas elegidas son 35 días entre el 23 de abril y el 27 de mayo, en los que la terminal compostelana deberá permanecer cerrada las 24 horas. Además, habrá trabajos adicionales en horario nocturno entre el 13 de enero y el 9 de octubre. Ese es el cronograma fijado, pero desde Aena se confía en que la experiencia y buen hacer de las tres firmas adjudicatarias permita acelerar los trabajos y poder acortar plazos.

Como ya adelantó este periódico en su día, la obra se ha adjudicado a las empresas Padecasa Obras y Servicios S.A., Infraestructuras Conelsan S.A., y F. Gómez y Cia S.L. por un importe de 26.613.000 €, y tendrá un plazo de ejecución de 15 meses. Se trata de tres firmas con una amplia experiencia en este tipo de actuaciones y, de hecho, Padecasa y Conelsan, dos firmas que figuran entre los líderes en la realización de obra pública en España, ya se encargaron de acometer una obra similar en nuestra comunidad: la repavimentación de la pista de Peinador, el aeropuerto de Vigo. Fue en mayo de 2024 y las obras, que contaban con un presupuesto similar al de Lavacolla, se completaron en menos de un mes.

Estas dos empresas de obra civil con domicilios sociales en Castilla y León y Madrid, respectivamente, contaron en aquella ocasión con la participación de la también madrileña Insae Infraestructuras. En esta ocasión forman UTE (Unión Temporal de Empresas) con la gallega F. Gómez y Cía S.A., una firma de larga trayectoria que tiene tanto su sede como canteras y plantas en los concellos de Touro y O Pino, a muy poca distancia del aeropuerto. Precisamente, de las instalaciones de la firma de nuestra comunidad saldrá la mayor parte del material que se usará en las obras de renovación del pavimento.

A falta de concretarse los detalles finales, que están perfilando las tres firmas adjudicatarias bajo tutela de los expertos del gestor aeroportuario, todo parece indicar que será la empresa gallega quien ponga en marcha las dos plantas de aglomerado en caliente que se instalarán dentro de las instalaciones aeroportuarias para agilizar el proceso, «con el fin de garantizar el suministro y optimizar el transporte», según señalaron fuentes de Aena el último día de julio.

Padecasa Obras y Servicios, según figura en su página web, está especializada en la construcción de carreteras y autopistas, así como en la ejecución de refuerzos de los pavimentos asfálticos. Además de su actuación en Peinador, y tras la adjudicación de Aena, realizó en los últimos años trabajos similares en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Burgos, Fuerteventura, San Sebastián, Jérez, Logroño o Cuatro Vientos. En el caso concreto de la terminal madrileña (la que registra el mayor número de vuelos en nuestro país) participó, entre otras actuaciones, en la renovación del pavimento en la denominada calle M, entre R5 y R7 y cruce con la calle B, la reparación de las calles de rodaje A/25 y A/26 o el refuerzo del pavimento asfáltico del túnel M14.

La experiencia de Conelsan no le va a la zaga a su socia en las obras de Lavacolla. Aena le adjudicó también varias obras similares en los aeropuertos de El Prat-Barcelona, Ibiza, Tenerife Norte o Palma de Mallorca, cuatro de las terminales que figuran en el grupo de élite de los aeropuertos españoles. En los dos primeros lideró las obras de regeneración del pavimento en las pistas de vuelo (como hizo en Vigo y ahora va a acometer en Santiago), en el tercero acometió el recrecido de las pistas de rodaje, mientras que en Palma coparticipó en varias actuaciones para modernizar la terminal.

Una constructora gallega puntera con 130 años de historia

La empresa gallega Fco. García S.L. es una de las principales compañías de obra civil de Galicia, con más de ciento treinta años de historia y algunos hitos importantes como la construcción del Estadio de Riazor, y que en 2023 dio un salto importante al hacerse con la unidad productiva de una de sus principales competidoras, Arias Infraestructuras, pasando a ser una de las firmas que más obra pública construye. Liderada por Francisco Gómez Novoa con su hija Eva Gómez Portela (quinta generación de la familia), cuenta con cinco centros de producción de áridos, y tiene en funcionamiento cinco plantas destinadas a la fabricación de hormigones bituminosos en las provincias de A Coruña y Lugo.

En el caso de la actuación en Lavacolla, incluye trabajos relacionados con la renovación del pavimento de la pista, y tendrá un alcance de 1,28 metros de profundidad en cuatro zonas determinadas (unos 19.350 m2), mientras que será menos profunda en el resto del campo de vuelos. Se usará, para ello, un total de 73.000 toneladas de nuevo pavimento producido en el interior de las instalaciones, en dos plantas provisionales, con el fin de garantizar el suministro y optimizar el transporte. La ejecución de las actuaciones, que mejorará la calidad del pavimento de la pista y prolongará su vida útil, renovará también el sistema de balizamiento, el drenaje en el campo de vuelos, además de la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista.

Aena ha realizado durante los últimos meses las comunicaciones pertinentes sobre los cierres a las compañías aéreas, los agentes que operan en el aeropuerto y las administraciones e instituciones locales, y está trabajando con ellos analizando el impacto del proyecto, para así coordinar de manera eficiente el desarrollo de las actuaciones.

El sector turístico local teme que el cierre del aeropuerto de Santiago durante 35 días, entre el 23 de abril y el 28 de mayo de 2026, pueda suponer un «duro palo» para los negocios de la ciudad. De ahí que ya reclamara hace meses negociaciones con Aena y las diferentes aerolíneas para que los vuelos de Lavacolla sean reprogramados en las terminales de Alvedro y Peinador.

Suscríbete para seguir leyendo