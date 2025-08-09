Axenda cultural: ¿Que facer hoxe, 9 de agosto, en Santiago?

Propostas para este sábado en Compostela

Lidia India actúa esta noite no Feito a Man

Lidia India actúa esta noite no Feito a Man / Cedida

Santiago

O Feito a Man trae os concertos de Lidia India e Lacandona

MÚSICA. Continúa o Festival Feito a Man con concertos nas rúas de Compostela. Hoxe a Praza de Abastos acolle ás 20.30h a actuación de Lacandona, que mistura reggae, rock, rap e canción atravesada por unha lírica profunda, sensible e picante, cun marcado sinal social. Ás 22.15 horas tomará o relevo Lidia India na Rúa de Xelmírez. A súa proposta establece unha conexión entre o ancestral e o moderno. Instrumentos tradicionais e pinceladas de electrónica cociñan uns caldos galegos con sabores tropicais e ritmos do mundo.

Mostra 'Mandala (Arc en ciel)'

Mostra 'Mandala (Arc en ciel)' / Cedida

Últimas semanas da mostra de Pilar Albarracín no CGAC

Ata o próximo 7 de setembro pode visitarse no CGAC a mostra de Pilar Albarracín Mandala (Arc en ciel). A obra exposta no hall do museo está constituída por un conxunto de bragas usadas de diversas cores e tamaños dispostas en círculos concéntricos. Neste contexto, as pezas de roupa interior femininas adquiren un significado novo e profundamente simbólico, modelando un universo sagrado onde se combinan harmoniosamente o individual e o colectivo.

Fotograma de 'Loulou'

Fotograma de 'Loulou' / Cedida

Último pase en Numax de ‘Loulou’ polo centenario de Maurice Pialat

CINE . Numax ofrece esta tarde o último pase de Loulou ás 18.05 horas, no marco do ciclo especial polo centenario do nacemento do seu director, o francés Maurice Pialat. Na película, Nelly, unha muller burguesa de vida ordenada coñece unha noite a Loulou, un mozo marxinal. Cando o seu marido a bota violentamente de casa, vai vivir con el. Axiña queda embarazada, pero Loulou non cambia a súa vida de inadaptado, dividida entre os amigos e os pequenos roubos nocturnos.

‘Orixes’, viaxe virtual a onde todo comezou

MUSEO GAIÁS. O Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura ofrece a experiencia Orixes, que atravesa catro mil millóns de anos de evolución do noso planeta. Da man da tecnoloxía de realidade mixta, que combina nunha única capa o mundo físico e o virtual, empréndese unha viaxe cósmica para camiñar a través do tempo. As entradas poden adquirirse en Ataquilla desde 5,40 euros.

