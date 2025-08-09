Axenda cultural: ¿Que facer hoxe, 9 de agosto, en Santiago?
Propostas para este sábado en Compostela
O Feito a Man trae os concertos de Lidia India e Lacandona
MÚSICA. Continúa o Festival Feito a Man con concertos nas rúas de Compostela. Hoxe a Praza de Abastos acolle ás 20.30h a actuación de Lacandona, que mistura reggae, rock, rap e canción atravesada por unha lírica profunda, sensible e picante, cun marcado sinal social. Ás 22.15 horas tomará o relevo Lidia India na Rúa de Xelmírez. A súa proposta establece unha conexión entre o ancestral e o moderno. Instrumentos tradicionais e pinceladas de electrónica cociñan uns caldos galegos con sabores tropicais e ritmos do mundo.
Últimas semanas da mostra de Pilar Albarracín no CGAC
Ata o próximo 7 de setembro pode visitarse no CGAC a mostra de Pilar Albarracín Mandala (Arc en ciel). A obra exposta no hall do museo está constituída por un conxunto de bragas usadas de diversas cores e tamaños dispostas en círculos concéntricos. Neste contexto, as pezas de roupa interior femininas adquiren un significado novo e profundamente simbólico, modelando un universo sagrado onde se combinan harmoniosamente o individual e o colectivo.
Último pase en Numax de ‘Loulou’ polo centenario de Maurice Pialat
CINE . Numax ofrece esta tarde o último pase de Loulou ás 18.05 horas, no marco do ciclo especial polo centenario do nacemento do seu director, o francés Maurice Pialat. Na película, Nelly, unha muller burguesa de vida ordenada coñece unha noite a Loulou, un mozo marxinal. Cando o seu marido a bota violentamente de casa, vai vivir con el. Axiña queda embarazada, pero Loulou non cambia a súa vida de inadaptado, dividida entre os amigos e os pequenos roubos nocturnos.
‘Orixes’, viaxe virtual a onde todo comezou
MUSEO GAIÁS. O Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura ofrece a experiencia Orixes, que atravesa catro mil millóns de anos de evolución do noso planeta. Da man da tecnoloxía de realidade mixta, que combina nunha única capa o mundo físico e o virtual, empréndese unha viaxe cósmica para camiñar a través do tempo. As entradas poden adquirirse en Ataquilla desde 5,40 euros.
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Los controles de velocidad se cobran más de 100 multas en apenas una hora en el periférico de Santiago
- La caballería de la Policía Nacional pide refuerzos para identificar a tres conocidos delincuentes de Santiago
- Así son las vacaciones de agosto de la clase política de Compostela
- ¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela
- Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova