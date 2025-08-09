El Festival Maré empieza a coger forma: estos son los artistas confirmados y primeros horarios

Del 24 al 28 de septiembre, Santiago volverá a ser un año más el epicentro de la diversidad musical y artística con la celebración de la sexta edición del Festival Maré, un encuentro que busca catalizar los vínculos culturales de Galicia con el mundo, explorando conexiones que van más allá de la música para abarcar aspectos lingüísticos, emocionales, históricos o simbólicos.

El festival anunció este viernes siete nueve propuestas que "manteñen a súa esencia" y que se suman a los nombres ya anteriormente anunciados como Felisa Segade, Gala i Ovidio, Bombino o Judit Nedderman & Pau Figueres.

Ahora, el Maré confirmó la presencia presencia de Bongeziwe Mabandla, Davide Salvado, Germán Díaz & Vidya Shah y Tremenda Maré.

¿Qué artistas estarán en el Festival Maré 2025?

Esta sexta edición del Festival Maré destacan nombres como el de Gala i Ovidio, el proyecto recientemente formado por Aida Tarrío (integrante de Tanxugueiras) y el productor Raül Refree, o el del guitarrista y cantante de Níger Bombino, considerado como una de las grandes voces del desert blues.

También destaca este año la presencia de Judit Nedderman & Pau Figueres. El guitarrista, acompañante por momentos de C. Tangana, y la cantautora catalana llegarán a Santiago después de publicar recientemente su primer disco como dúo.

Otro de los nombres propios de esta edición será la del cantante argentinoestadounidense Kevin Johansen, que estará acompañado en el escenario de Liniers. Juntos ofrecerán un "espectáculo único onde música e ilustración se atopan en tempo real".

Estarán también en Santiago el sudafricano Bongeziwe Mabandla, conocido como "o espírito enigmático do Soul africano"; Tremenda Maré, un show de improvisación teatral y musical hecho a medida para el festival; Davide Salvado, una de las voces "máis carismáticas" con su "amor pola tradición, por Galicia e pola cultura"; o Germán Díaz & Vidya Shah, un encuentro musical entre "o mestre galego da zanfona e a prestixiosa intérprete india".

Completan el cartel de artistas Felisa Segade, Pablo Und Destruktion, Briela Ojeda, Carabela, Da Cruz, Sara Curruchich y Maestro Espada.

Mestro Espada / Cedida

Horarios confirmados del Festival Maré 2025

Miércoles 24 de septiembre

20.30 horas: Felisa Segude y Carabela en la Sala Capitol.

Jueves 25 de septiembre

19.30 horas: Gala i Ovidio en el Teatro Principal.

en el Teatro Principal. 21.00 horas: Kevin Johansen y Liniers en la Sala Capitol.

Viernes 26 de septiembre

18.00 horas: Judit Nedderman & Pau Figueres en la Igrexa da Universidade.

en la Igrexa da Universidade. 19.30 horas: Maestro España en el Teatro Principal.

en el Teatro Principal. 20.30 horas: Guada en la Sala Riquela.

en la Sala Riquela. 21.30 horas: Bombino en la Sala Capitol.

en la Sala Capitol. 22.00 horas: Pablo Und Destruktion en la Sala Riquela.

Sábado 27 de septiembre