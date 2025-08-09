Denuncian que la Iglesia de Santiago rechaza la Credencial de Lugo a los peregrinos: "Son interés puramente económicos"

La asociación Lugo Monumental ha deciddo este sábado suspender la distribución de su Credencial de Lugo, un documento que desde 2016 servía para que los peregrinos recogieran sellos en su ruta y así obtener la Compostela en la Oficina del Peregrino de Santiago.

La medida llega después de que varios peregrinos denunciaran que, pese a cumplir con los requisitos del Camino, la Catedral les negó la Compostela por portar esta credencial, avalada oficialmente por el Obispado de Lugo.

"Interés económico" y "mercantilización" del Camino

Desde Lugo Monumental sostienen que la negativa de la Iglesia compostelana responde a un "interés puramente económico": "Para lograr mayores ingresos, está dispuesta a poner en duda la autoridad del Obispo de Lugo".

Según la entidad, algunos peregrinos relataron que en la Oficina del Peregrino se les ofreció la Compostela únicamente si adquirían la credencial emitida en Santiago, cuyo precio es de 1,5 euros.

"Sorprendentemente otras credenciales sí son aceptadas, e incluso se puede obtener la Compostela presentando un folio en blanco con los sellos que demuestran haber hecho el Camino, lo que demuestra una inexplicable animadversión contra la Credencial de Lugo", denuncian.

Además, inciden en que, desde 2016, todo el dinero recaudado por la venta (un donativo de un euro) se destinaba íntegramente a Cáritas Diocesana de Lugo. "No hay el menor lucro por parte de ninguno de los implicados", subraya la asociación, y destaca que "Lugo Monumental no retiene ni un céntimo de las ventas".

Una credencial que ya fuera rechazada

La credencial lucense nació en 2014 para reivindicar la relevancia de la ciudad en el Camino Primitivo y, auqnue inicialmente fue rechazada por el Cabildo de Santiago, más tarde fue aceptada sin objeciones, hasta ahora.

Lugo Monumental se muestra "sorprendida" por la actitud de "mercantilización del Camino por quienes, precisamente, deberían ser sus garantes" y advierte de que se trata de "una ruta basada en la espiritualidad" y que "trasciende ya cualquier interés económico" por ser un "patrimonio cultural universal".

Ahora, la asociación, además de suspender la distribución de la Credencial, remitirá escritos al Obispado de Lugo, el Arzobispado de Santiago, la Conferencia Episcopal Española y al Papa León XIV explicando la situación y anuncia que mantendrá esta medida hasta que "la Iglesia resuelva los problemas".