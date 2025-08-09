Muere el magistrado compostelano José Vicente Alvariño a los 70 años

El histórico magistrado compostelano José Vicente Alvariño ha fallecido este sábado a los 70 años. El exdecano de los Juzgados de la capital gallega ha muerto después de una larga enfermedad. Era una persona muy querida y respetada en el Poder Judicial y en el ámbito jurídico, pero también en la ciudad donde nació en 1955, Compostela, donde era muy conocido. "Era una excelente persona y un gran juez; un trabajador a tope y un gran defensor de Santiago", señalaba este sábado un abogado que trabajó con el finado durante años en los juzgados de Fontiñas.

Vicente Alvariño fue director general de la Asesoría Xurídica de la Xunta de Galicia y magistrado de lo contencioso administrativo en el Juzgado de los Contencioso Número 2 de Santiago. Se jubiló hace apenas dos años, en 2023.