La nueva variante del covid provoca un repunte de casos este verano en el CHUS

La nueva variante NB.1.8.1 está disparando los casos de coronavirus en pleno verano, coincidiendo con días de altas temperaturas. En el área sanitaria de Santiago y Barbanza, hay una treintena de ingresos, si bien no hay gravedad en ninguno de ellos.

«El covid se está comportando como un virus de verano porque en este periodo desaparece la gripe. Así, los picos se dan en los meses de julio y agosto», explica en conversación con EL CORREO GALLEGO Cristina Fernández, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Área Sanitaria de Santiago y presidenta de la Sociedad Gallega de Medicina Preventiva, quien comenta que son «variantes capaces de adaptarse a las altas temperaturas y hay una mayor socialización».

Cristina Fernández, jefa de Medicina Preventiva del CHUS. / Cedida

Sobre la nueva variante, Fernández señala que provoca más sintomatología nasofaríngea con «dolor de garganta, secreción nasal y poco malestar general». Sin embargo, por el momento no se han diagnosticado casos graves.

«No tenemos ingresos por covid, sino con covid. Personas que dan positivo a la prueba con sintomatología leve», profundiza. Por ese motivo, considera importante vigilar a las personas de mayor edad y a los inmunodeprimidos, ya que «en un momento dado puede verse perjudicada su patología de base por la presencia del virus».

Con respecto a los dos últimos años, la doctora sostiene que la situación en el área sanitaria «es buena», al no haber más incidencia del virus. «Está en un pico epidémico que es el tercio del año pasado, cuando fue más tardío coincidiendo con finales de agosto», dice. De cara a los próximos días, cree que el covid estará en situación de meseta.

El repunte de personas con esta infección implica complicaciones a nivel asistencial porque «es necesario el aislamiento y la cuarentena, y eso dificulta los ingresos hospitalarios».

Colapso en urgencias : la gerencia habla de asistencia «garantida»

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS denunció este martes un nuevo «colapso» en urgencias. En concreto, comunicaron que poco antes de las dos de la tarde había situados en los corredores del Servicio de Urgencias trece pacientes de diagnóstico grave: «Destes, dúas horas despois, aínda quedaban dez pacientes graves nos corredores e contabilizábanse un total de 29 persoas pendentes de ingreso hospitalario».

El colectivo también comentaba que según los datos actualizados por el Sergas a las ocho de la mañana del martes, un total de 480 personas fueron atendidas en Urxencias en las veinticuatro horas anteriores y, de estas, 71 necesitaron ingreso hospitalario. «De acordo con esta fonte en ningunha das seccións se superou a porcentaxe do 90 % de camas ocupadas», añadió. Así, el colectivo afirma que se deja a los pacientes en los pasillos «durante horas e horas, recibindo alí tratamento e diagnósticos se é necesario».

También apuntan a que la reducción de la atención primaria durante el período estival por vacaciones del personal «que non se cubren» produce «excesivas esperas» en consultas de atención primaria que hacen que muchos pacientes acudan a urgencias para ser tratados de un problema agudo.

Al respecto, desde la Gerencia del área sanitaria indican que la atención «está plenamente garantida», si bien se puede ralentizar en momentos «puntuais». «As patoloxías son diversas e a idade media dos doentes é elevada, destacar tamén o incremento de casos de doentes con covid, que precisan illamento», añadió.

También remarcó, entre otras cuestiones, que los enfermos calificados como de prioridad 1 son atendidos de manera «inmediata». El cuadro de personal ha aumentado un 30 por ciento y el 90,3 % de las camas se mantienen en funcionamiento.