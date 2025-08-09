O PP reclama a retirada dos restos das rozas no Monte de Conxo

O concelleiro do Partido Popular José Ramón de la Fuente explicou que, hai uns meses, leváronse a cabo distintas labores de roza no parque do Monte de Conxo, pero os restos destes traballos non foron recollidos «como debería ter ordenado o goberno nacionalista». Deste xeito, o edil explica que «a realidade é que, simplemente, quedaron amontoados ao carón mesmo das árbores que foron podadas e, agora, no verán e coas temperaturas que estamos sufrindo, eses restos son un auténtico perigo no caso de que se produza un lume».

O popular reiterou que «as ramas e follas están completamente secas, polo que un descoido calquera as converterían en combustible altamente inflamable». Ademais, agregou que «as tarefas que se realizaron pola contorna fixéronse de forma chapuceira, xa que ningún treito se completou, traballaron por partes, a correr, co fin de xustificar que se interveu, pero a realidade é que deixaron numerosas zonas sen pasar polas máquinas, con calvas que non fan máis que afondar na sensación de abandono».

Tránsito de rapaces

José Ramón de la Fuente explicou que «se dá a circunstancias de que o parque do Monte de Conxo esta situado ao carón mesmo de dúas instalacións educativas, polo que é un lugar de tránsito de rapaces, estudantes e familias, co que o perigo se incrementa exponencialmente».

«Os cidadáns -subliñou- non entenden de vexetación riparía, nin adventicia, como cataloga o goberno local á maleza que invade, de forma insoportable, os parques, zonas verdes e ribeiras dos ríos, só co fin de evadir a responsabilidade de ter a cidade en condicións, as veciñas e veciños o que queren é unha cidade limpa e ben coidada, pola que poidan pasear sen sufrir un Santiago sucio e mal atendido».

Finalmente, o edil popular emprazou ao goberno nacionalista «a que se sacuda a súa preguiza e que dea as ordes necesarias para que se recollan, de inmediato, os restos de rozas e limpen toda a zona de forma completa e rigorosa».