O programa de conciliación municipal de Santiago aumenta nun 60% as prazas de comedor este verán

Louzao destaca que «era unha demanda social e de xustiza, e unha solución clave» para moitas familias durante a época estival

Louzao, durante unha visita ás actividades do programa

Louzao, durante unha visita ás actividades do programa / Cedida

O programa de conciliación familiar Compostela Concilia ofrece este ano 195 prazas nas quendas de xuño, xullo e setembro, as máis demandadas polas familias compostelás; e 90 nas de agosto. O servizo, que se desenvolve en distintos centros educativos da cidade, combina actividades lúdico-educativas e inclúe comedor, un apartado que nesta edición aumentou nun 60%, segundo indicou a concelleira de Educación, Míriam Louzao.

Tras visitar ao longo desta semana diversas actividades dentro do programa que se desenvolve en dous centros, Monte dos Postes e Ramón Cabanillas, Louzao destacou que «aumentamos o número de prazas de comedor ata nun 60% para ofertar, por primeira vez, o mesmo número de prazas que de actividades porque sabemos que o acceso a comedor era unha demanda social e de xustiza, e unha solución clave para que moitas nais e pais poidan traballar coa tranquilidade de que os seus fillos e fillas están ben atendidos».

Ademais das quendas de verán, o programa municipal de conciliación inclúe 90 prazas para Entroido, Semana Santa e Nadal. Este ano a participación é de 674 nenos e nenas en total, sendo a quenda máis demandada a segunda de xullo. Na rolda actual, as actividades estanse centrando na natureza.

Contrato por dous anos

Co obxectivo de «garantir a calidade e estabilidade» do servizo, o Concello licitou o programa por un total de 626.000 euros para dous anos, dividido en dous lotes: un centrado no monitorado e atención pedagóxica, e outro no servizo de almorzo e xantar. «Buscamos que cada empresa puidese especializarse e ofrecer un servizo de máxima calidade nas súas competencias», explicou a concelleira.

Outro dos piares do programa é a atención personalizada á diversidade. O Concello reserva un 3% das prazas adicionais a menores con necesidades específicas, ofrecendo un monitor ou monitora por neno ou nena. «É un compromiso firme coa inclusión, que marca unha diferenza respecto a etapas anteriores. Garantimos que todos os nenos e nenas poidan participar nas mesmas condicións, independentemente das súas capacidades», sinalou a concelleira de Educación.

Con esta iniciativa, o goberno local continúa consolidando unha liña de traballo centrada na conciliación da vida laboral, persoal e familiar, ao tempo que promove valores educativos, sociais e inclusivos durante os períodos non lectivos.

