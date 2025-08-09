Santiago
Rosón pide que Lestegás explique no Pleno o bloqueo da zona tensionada
A concelleira non adscrita solicitará a comparecencia do edil de Urbanismo na primeira sesión plenaria do curso político
A concelleira non adscrita, Mercedes Rosón, anunciou onte que solicitará a comparecencia no primeiro Pleno do curso político do edil de Urbanismo, Iago Lestegás. Rosón quere que o goberno ofreza explicacións «detalladas» sobre o proceso polo que a Xunta decidiu desestimar a solicitude de Raxoi para declarar Santiago zona de mercado residencial tensionado, co obxectivo de que se aclaren «as boas vontades dun e doutro lado».
Neste sentido, Mercedes Rosón sinala «actitudes reprochables en ambas partes» e afirma que a súa intención é asegurarse de que «houbo vontade por parte da Xunta e do Concello para entenderse, non vaia ser que o que se buscara fora chegar a este punto para que uns puideramos dicir que a Xunta non nos da a declaración e outros que o goberno local do BNG non quixo colaborar».
Reproches ás dúas administracións
Rosón asegura, en todo caso que, conforme se van coñecendo máis detalles dos termos nos que se deu por desistida a solicitude de declaración, «vaise esmorecendo o argumentario do Partido Popular». Critica, desta maneira, o cuestionamento realizado pola Xunta de diferentes aspectos da solicitude formulada por Raxoi. Ademais, reprocha que o Goberno galego «derivou aos concellos responsabilidades da súa competencia».
Por outra banda, cuestiona a actitude do goberno local no referente a que «non se propiciara a reunión entre os equipos técnicos de Raxoi e o IGVS» ou á «estratexia de confrontación pública, pola que se optou desde xullo», cando a Xunta enviou o seu requirimento a Raxoi.
«Cremos que o concelleiro de Urbanismo debe dar explicacións con transparencia e claridade sobre os termos nos que se deu a desestimación da solicitude» insiste a edil, que lle esixe ao Partido Popular que tamén «faga o propio».
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Así son las vacaciones de agosto de la clase política de Compostela
- La caballería de la Policía Nacional pide refuerzos para identificar a tres conocidos delincuentes de Santiago
- Lo atropella una grúa en Santiago, se va para casa y llama poco después pidiendo asistencia sanitaria
- ¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela
- Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova