El suministro de agua está garantizado en Santiago mientras el Tambre no baje de su caudal ecológico

El suministro de agua en Santiago está por el momento garantizado, pese a la sequía, siempre que el río Tambre no baje de su caudal ecologico. Así lo aseguran a EL CORREO fuentes vinculadas con la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en Santiago, que inciden en que por el momento la capital gallega no ha entrado en prealerta por sequía, como sí ha ocurrido en otras zonas de la comunidad gallega donde los ríos han reducido considerablemente su flujo. En todo caso, se insta a la prudencia en el consumo, puesto que las previsiones climatológinas avanzan que todavía quedan por delante bastantes días sin lluvia y con temperaturas altas.

Precisamente, el Concello de Santiago emitió ayer un comunicado en el que detalló que, según los registros disponibles, el nivel del río Tambre en el punto de captación de la ETAP de Santiago, que es la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, se redujo un 2,56 % con respecto a las mismas fechas del verano de 2024.

El caluroso verano de este año, marcado por la escasez de precipitaciones en los últimos meses, está afectando al ciclo del agua y durante julio y agosto se observó una reducción progresiva del caudal del río Tambre, situación que se repite cada año por estas fechas, afirma Raxoi.

Desde el Gobierno local del BNG y Compostela Aberta señalan que aunque los registros disponibles no suponen por ahora riesgo para el suministro ni han motivado la activación de alertas oficiales, es importante «apelar a la prevención y al uso racional de un recurso limitado, especialmente en un período en el que el consumo suele ser más elevado». Raxoi también remarca que la previsión meteorológica para los próximos días indica que persistirán las altas temperaturas y no se esperan precipitaciones que ayuden a mejorar la situación.

Ante la situación de sequía generalizada, el Concello recomienda a la población adoptar hábitos cotidianos de ahorro de agua, como cerrar las llaves durante el cepillado o el lavado de manos y optar por duchas cortas en lugar de baños. También aconseja instalar aireadores en las llaves de la cocina y de los baños, y revisar posibles fugas en las instalaciones domésticas. Además, se insta a utilizar la lavadora y el lavavajillas solo con carga completa y emplear programas de bajo consumo, así como evitar regar jardines en las horas de más calor y no emplear agua para llenar piscinas particulares. Raxoi asegura que realizará un seguimiento constante de la situación hidrológica, en coordinación con los servicios técnicos municipales y con la empresa municipal de aguas.

Según ha podido saber este periódico, estos últimos aún son optimistas sobre la situación del Tambre, y señalan que habría que empezar a preocuparse si el río reduce su caudal por debajo del denominado ecológico; es decir, el agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce del mismo, como los hábitats naturales que cobijan una riqueza de flora y fauna, las funciones ambientales como dilución de contaminantes, amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos y la preservación del paisaje.

Las fuentes indican que de continuar sin llover, la situación empezaría a ser preocupante en Santiago a principios de septiembre, aunque es difícil calcular cuándo se podría entrar en prealerta.

Cabe recordar que Compostela suma sesenta días sin precipitaciones desde el 1 de junio, y casi tres semanas ya consecutivas desde que el 19 de julio se recogieron 11 litros por metro cuadrado en la estación de Meteogalicia, de acuerdo con el resumen de los registros que aparecen en su página web. Allí también figuran el 20 y el 28 del mismo mes con cantidades residuales que no llegaban ni a un litro por metro cuadrado; es decir, 12,9 l/m² en esas 31 jornadas que, sumados a los 32,7 acumulados en junio (llovió siete días), aportaron una cantidad peligrosamente baja para sostener las reservas de agua que aportan los ríos Tambre, Ulla y Sar.