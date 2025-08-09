El violín de Picard y la guitarra de Gallardo del Rey, broche de oro de Música en Compostela

Música en Compostela puso ayer el broche de oro a esta edición con un concierto único de dos músicos veteranos, ‘La magia del violín y la guitarra’, protagonizado por dos figuras de referencia en la música clásica actual: el violinista Stephan Picard y el guitarrista y compositor José María Gallardo del Rey. En el acto, que tuvo lugar en el Auditorio de Galicia, también se hizo entrega de los diplomas a los alumnos participantes en el curso de música clásica.

En su intervención, María Dobarro, presidenta de los cursos Música en Compostela, manifestó a los participantes «vuestra calidad artística ha sido extraordinaria este año, pero aún más admirable ha sido vuestra actitud, vuestra generosidad y vuestra forma de vivir la música como un acto de comunicación y respeto».

Reconocimiento a alumnos y profesores

En este sentido, se dirigió a los alumnos para manifestarles que «habéis hecho sonar la música clásica española en múltiples escenarios: en auditorios, en museos, en hospitales, en claustros… y, sobre todo, la habéis hecho sonar dentro de nosotros. Habéis sido, una vez más, el alma viva de este proyecto».

A los profesores dedicó «mi admiración y mi agradecimiento más sincero». Dobarro remarcó que «contar con artistas y docentes de vuestra talla, con vuestro compromiso y vuestra cercanía, es un privilegio. Gracias por mantener el nivel de excelencia que caracteriza a Música en Compostela desde sus orígenes. Gracias por seguir sembrando vocaciones, transmitiendo valores y haciendo que cada edición sea única», concluyó la organizadora.