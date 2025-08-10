Cuando Santiago ardió y la Catedral perdió sus campanas: se cumplen 1048 años del saqueo de Almanzor

Hablar de conflictos bélicos hoy en día nos lleva rápidamente a pensar en el conflicto entre Gaza e Israel o en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hubo un tiempo, hace ahora 1049 años en el que Santiago también fue epicentro de devastación y de un episodio que marcó la historia.

Un día como hoy, 10 de agosto, pero del año 977, la capital gallega vivió un momento clave en el desarrollo de la ciudad. Las tropas de Almanzor, el poderoso líder militar del Califato de Córdoba, arrasaron la ciudad y saquearon su prinipal símbolo: la Catedral de Santiago.

Este episodio forma parte de las conocidas "aceifas" o campañas militares de Almanzor contra los reinos cristiano del norte peninsular, en concreto se trataba de la campaña número 48 de las 56 que el general del Califato de Córboda llevó a cabo entre el año 977 y 1002, año de su muerte. Unas incursiones que se caracterizaban por ser rápidas y devastadoras y tenían el claro objetivo de recordar a los cristianos quien mandaba en la península.

Escultura de Almanzor en Calatañazor, Soria / Cedida

Una ciudad devastada

Sin embargo, a pesar de realizar más de medio ciento de incursiones en los territorios cristianos del norte peninsular, la "aceifa" de 977 en Santiago es considerada una de las más simbólicas, no solo por la gran devastación material, si no por su impacto, ya que la ciudad santa del cristianismo (por aquellos momentos Compostela ya empezaba a ser un gran centro de peregrinación) sucumbía ante el poder del Califato de Córdoba.

#TalDíaComoHoy de 997: las tropas de Almanzor saquean y destruyen la ciudad de Santiago de Compostela, llevándose como botín las campanas de la catedral. pic.twitter.com/SoLreWNHys — Ruta por el Medievo (@RMedievo) August 9, 2025

Según recogen las crónicas de la época, las tropas de Almanzor entraron en Compostela sin encontrar apenas resistencia. La ciudad fue incenciada y el templo (la Catedral comenzó a construirse en 1047 para sustituir a esta pequeña iglesia que ya era un punto de peregrinaje) fue destruida, salvandose solamente la tumba del Apóstol Santiago, y sufrió un expolio sin precedentes.

La Catedral, sin campanas

En este sentido, el hecho más recordado, aunque en un principio no sé mencionó hasta la segunda mitad del siglo XII, fue el robo de las campanas de la Catedral, que fueron trasladas hasta Córdoba, donde, según la leyenda, se usaron como lámparas de aceite en la Gran Mezquita.

Aunque no se tiene ciencia cierta, la suposición popular afirma que, tras saquear el templo compostelano, Almanzor obligó a los cristianos capturados a descolgar las gigantescas campanas de la torre para después cargarlas a hombros durante los casi 800 kilómetros que separaban Santiago de la antigua capital de Al-Ándalus.

Fue tres siglos después del saqueo, en el S. XIII, cuando, según recogen crónicas como la de Lucas de Tuy y Jiménez de Rada, las campanas robadas fueron devueltas de "forma simbólica" (recordar que fueran fundidas para realizar lámparas de aceite) después de que el rey Fernando III de Castilla conquistara en 1236 la ciudad de Córdoba, antigua capital del Califato.

Las Torres del Obradoiro de la Catedral de Santiago / Global Geosystems

Cuando la Catedral recuperó su sonido

A pesar de que Santiago se quedó sin sus grandes campanas tras el saqueo llevado a cabo por el caudillo musulmán, los historiadores e informaciones de la época señalan que las campanas menores, que resistieron el feroz ataque, sirvieron para continuar informando a la ciudad.

Con todo, tuvieron que pasar más de siete siglos para llenar por completo la pérdida de 997. En 1729, Güemes Sampedro fundió en los Países Bajos la conocida como Berenguela, nombre con el que se conoce a la gran campana que luce a día de hoy en la Catedral de Santiago, si bien la original fue reemplazada el 27 de septiembre de 1989 por una réplica.