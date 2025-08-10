Axenda cultural: Que facer hoxe, 10 de agosto, en Santiago?

Propostas para este domingo en Compostela

Fotograma de 'A miña sobremesa favorita', hoxe na Sala Numax

Fotograma de 'A miña sobremesa favorita', hoxe na Sala Numax

El Correo Gallego

Santiago

A sala Numax estrea a película ‘A miña sobremesa favorita’

CINE. Ás 19.40 horas, a sala Numax (Rúa de Concepción Arenal) pecha a semana proxectando o drama romántico A miña sobremesa favorita, con entradas a 4 euros. O filme conta a historia de Mahin, unha muller de 70 anos que vive soa en Teherán (Irán) dende que o seu marido morreu e a súa filla se mudou a Europa. Dende a súa independencia, Mahin desafía as expectativas da súa contorna conservadora. Máis aínda cando, inesperadamente, coñece a un taxista chamado Faramarz, co cal tamén comeza unha relación amorosa.

Mostra 'Xentes', na Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo

Mostra 'Xentes', na Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo

Útimas semanas da mostra ‘Xentes’

A Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo (Praza do Toural) acolle unha exposición que reúne obras de varias xeracións de creación galega; conectando o arte comprometido de Castelao, o legado humanista e innovador de Isaac Díaz Pardo, e as principais propostas dos representantes da vangarda galega. A mostra, dispoñible ata o 1 de setembro, traza un percorrido visual e emocional polo pensamento artístico galego, dende a loita cultural no exilio ata a experimentación actual.

A exposición estará dispoñible ata o 28 de setembro

A exposición estará dispoñible ata o 28 de setembro

As ‘Cantareiras’ que transmiten a cultura e tradición do pobo galego

EXPOSICIÓN. Con motivo do homenaxe das Letras Galegas 2025 ás cantareiras e á poesía popular oral, o Museo do Pobo Galego presenta a exposición Cantareiras. Oralidade. Creación. Transmisión. Trátase dunha mostra que compila materiais sonoros e distintas pezas de colección, creando un percorrido pola nosa historia, analizando con perspectiva de xénero as formas, espazos, tempos e persoas que acercaron ese valioso patrimonio inmaterial ata nós. A exposición permanecerá aberta ata o 28 de setembro.

Concerto no Arume do grupo Brasukas

MÚSICA. Hoxe ás 21.30 horas, o grupo de música brasileira Brasukas tocará no café bar musical Arume, ubicado na Praza de Fuenterrabía. A banda promete deleitar aos asistentes cunha velada de baile, unha boa forma de rematar a semana. O acceso ao concerto será gratuito, seguindo o modelo de taquilla inversa no que cada un aportará o que considere.

