Axenda cultural: Que facer hoxe, 10 de agosto, en Santiago?
Propostas para este domingo en Compostela
A sala Numax estrea a película ‘A miña sobremesa favorita’
CINE. Ás 19.40 horas, a sala Numax (Rúa de Concepción Arenal) pecha a semana proxectando o drama romántico A miña sobremesa favorita, con entradas a 4 euros. O filme conta a historia de Mahin, unha muller de 70 anos que vive soa en Teherán (Irán) dende que o seu marido morreu e a súa filla se mudou a Europa. Dende a súa independencia, Mahin desafía as expectativas da súa contorna conservadora. Máis aínda cando, inesperadamente, coñece a un taxista chamado Faramarz, co cal tamén comeza unha relación amorosa.
Útimas semanas da mostra ‘Xentes’
A Galería de Arte Contemporáneo José Lorenzo (Praza do Toural) acolle unha exposición que reúne obras de varias xeracións de creación galega; conectando o arte comprometido de Castelao, o legado humanista e innovador de Isaac Díaz Pardo, e as principais propostas dos representantes da vangarda galega. A mostra, dispoñible ata o 1 de setembro, traza un percorrido visual e emocional polo pensamento artístico galego, dende a loita cultural no exilio ata a experimentación actual.
As ‘Cantareiras’ que transmiten a cultura e tradición do pobo galego
EXPOSICIÓN. Con motivo do homenaxe das Letras Galegas 2025 ás cantareiras e á poesía popular oral, o Museo do Pobo Galego presenta a exposición Cantareiras. Oralidade. Creación. Transmisión. Trátase dunha mostra que compila materiais sonoros e distintas pezas de colección, creando un percorrido pola nosa historia, analizando con perspectiva de xénero as formas, espazos, tempos e persoas que acercaron ese valioso patrimonio inmaterial ata nós. A exposición permanecerá aberta ata o 28 de setembro.
Concerto no Arume do grupo Brasukas
MÚSICA. Hoxe ás 21.30 horas, o grupo de música brasileira Brasukas tocará no café bar musical Arume, ubicado na Praza de Fuenterrabía. A banda promete deleitar aos asistentes cunha velada de baile, unha boa forma de rematar a semana. O acceso ao concerto será gratuito, seguindo o modelo de taquilla inversa no que cada un aportará o que considere.
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Los controles de velocidad se cobran más de 100 multas en apenas una hora en el periférico de Santiago
- La caballería de la Policía Nacional pide refuerzos para identificar a tres conocidos delincuentes de Santiago
- Aena pone en manos de tres empresas de élite reasfaltar Lavacolla en tiempo récord
- Así son las vacaciones de agosto de la clase política de Compostela
- ¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela
- Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova