Nueve hombres, seis mujeres y tres niños asesinados en Santiago en medio siglo

Existe una importante controversia entre los ciudadanos sobre la delincuencia en Santiago y los datos estadísticos del Ministerio del Interior resultan contradictorios para muchas personas. Si nos atenemos a los sucesos más graves nadie puede discutir que Compostela es una de las ciudades más seguras de España, pese a que los datos la sitúan como la tercera con un mayor índice de criminalidad de Galicia, solo por detrás de A Coruña y Vigo. Son los pequeños delitos, que afectan a mucha gente e importunan en demasía, los que llevan a aquellos que siempre ven el vaso medio vacío a sostener que la inseguridad campa a sus anchas.

Desde que en 2014 el Ministerio de Interior facilita datos por comisarías, en la de Santiago unicamente se contabilizaron seis homicidios dolosos o asesinatos consumados, como los califican los expertos policiales. Esos crímenes que conmocionan a la población se producen muy de vez en cuando y como dato significativo señalar que en los últimos cincuenta años a caballo de dos siglos, entre 1975 y lo que llevamos de 2025, únicamente se produjeron en Compostela (o estrechamente relacionados con nuestra ciudad) 18 sucesos especialmente graves con resultado de muerte.

Destacar que ninguno de ellos fueron con más de una víctima y en total se cobraron la vida de nueve hombres, seis mujeres y tres menores de edad, según se recoge en estadísticas policiales a las que ha podido acceder EL CORREO GALLEGO. El perfil de la mayoría de los asesinos es el de un varón sin problemas delincuenciales previos... aunque algunos sí sufrían otro tipo de dificultades. Solamente se contabilizaron dos casos en los que una mujer fue considerada responsable del hecho delictivo dándose la circunstancia de que en ambos casos las víctimas fueron sus propios hijos: Rosario Porto, que asfixió a su pequeña en el chalé de Montouto, y Marisol Fabiola Raue, que hizo lo propio con la suya en una habitación del hotel Puerta del Camino.

Buena parte de estos sucesos tuvieron lugar en el entorno familiar siendo autores sus padres (los de la niña Asunta), maridos (el de la doctora Lourdes Sánchez y el protagonista del caso conocido como el exorcismo de Os Tilos), un hijo (del doctor Antonio Pensado), un nieto (que acabó con la vida de su abuela en su casa de Basquiños), un tío (protagonista del tercero de los infanticidios al asfixiar a su sobrino en la rúa Loureiros) o un primo lejano (el crimen de la empleada del Hostal que fue perpetrado por un pariente obsesionado con ella). Este último también se puede englobar en el capítulo de los cometidos por despecho o celos, como el de una camarera rumana en 2016 o el del exlegionario que acuchilló al amante de su mujer en Cacheiras abriendo esta macabra lista en 1977.

Hubo reyertas por asuntos de drogas (el de las fiestas de San Serapio en Conxo o el de las galerías Zafiro) o por otro tipo de diferencias (la pelea mortal a la salida de una discoteca en Santiago de Chile). Inexplicable fue el del seguidor del Dépor asesinado a patadas por otros ultras del equipo coruñés cuando trataba de defender a un muchacho que llevaba la camiseta del Compos en octubre de 2003 o el del joven que atropelló a un vecino en Conxo convencido de que era él quien pinchaba las ruedas de otros vehículos, todavía pendiente de juzgar. Dentro de este capítulo podría englobarse el último de los ocurridos en Santiago cuando dos jóvenes la emprendieron a golpes con un conocido carnicero en la entrada de la praza de Abastos, también pendiente de juicio.

Entre el primero y el último de estos dieciocho crímenes transcurrieron 47 años y hay que se señalar que esa docena y media de sucesos, algunos calificados como horribles, se cometieron en diez de los doce meses de año y solo en marzo y mayo no hubo ninguno. En septiembre se cometieron cuatro, tres en octubre, dos en enero, agosto y noviembre y uno solo en febrero, abril, junio, julio y diciembre.

Para contextulizar conviene señalar que esos 18 crímenes cometidos en Santiago en este último medio siglo son los mismos que se cometieron de media en toda Galicia. Las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan que entre las 00.00 horas del 1 de enero de 2001 y las 23.59 del 31 de marzo de este 2025 se contabilizaron en Galicia 387 personas muertas por, como les denominan las Fuerzas de Seguridad, homicidios dolosos y asesinatos consumados, lo que representa una media de dieciséis víctimas mortales. Casi cuatrocientas vidas cortadas de raíz con tres años especialmente virulentos: 2002 (27 crímenes), 2003 (25) y 2008 (24). En el otro lado de la balanza cabría situar los años 2004, 2013 y 2016 con once muertes violentas cada uno de ellos y 2022 con solo siete. No obstante, la cifra tipo es 18 asesinatos hasta en ocho anualidades, justos los que acumula Santiago en medio siglo.

Dos crímenes que continúan a la espera de ser juzgados

De los dieciocho crímenes que se han registrado en el último medio siglo en la capital gallega dos todavía están pendientes de ser juzgados. Se trata del atropello mortal de Jorge Santiago Salgado, ocurrido el 3 de octubre de 2023 en Conxo y por el que están acusados de un presunto delito de homicidio o asesinato (todavía por aclarar) Iván Méndez Fernández y Débora Gómez Chouza; y también la muerte violenta del carnicero Antonio Costa, ocurrida el 12 de noviembre de 2024 en la Praza de Abastos.

El primero de los procedimientos continúa, casi dos años después, en fase de instrucción; mientras que en el segundo, la Fiscalía ya ha solicitado la apertura de juicio oral, solicitando para los dos acusados una pena de 16 años de prisión por el homicidio del propietario de Chelo & Muñico y las lesiones sufridas por el guarda de seguridad del mercado.