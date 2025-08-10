Raxoi apura la conservación del castillo de A Rocha Forte ante su estado de abandono

Si en la Edad Media el castillo de A Rocha Forte sirvió a sus moradores para simbolizar su poder, ahora entre los restos del monumento quien se hace fuerte es la maleza. Pero de la misma manera que aquel poder acabó sucumbiendo, se espera que el estado de abandono que presenta el entorno de la fortaleza se pueda revertir. Para ello, fuentes del Concello de Santiago confirmaron a este diario que se ultiman los detalles de un contrato de mantenimiento por tres años más uno de prórroga con el que se intensificarán los trabajos de limpieza y desbroce del castillo y el camino de acceso. Además, los pliegos también contemplan la realización de las reparaciones menores o las sustituciones de mobiliario que se precisen.

El anterior contrato de mantenimiento expiró en 2023. Desde entonces estas labores se realizan con un acuerdo de transición, pero la intención de Raxoi es que los pliegos que está elaborando sean publicados en las próximas semanas. De hecho, fuentes municipales afirman que se ha reservado una partida en el presupuesto de 2025 con la previsión de que incluso se puedan realizar las primeras labores en el marco de esta nueva contratación antes de que acabe el año.

Aumento de las campañas de desbroce

Desde la excavación y restauración de la superficie, realizada en el año 2013, los desbroces se ejecutaban dos veces al año. Desde 2019, estos trabajos se venían distribuyendo en cuatro campañas durante los meses de enero, abril, junio y octubre. En la memoria arqueológica de la intervención en el monumento, se indica que «é complicado planear as rozas xa que depende moito do clima, e actualmente este é bastante caloroso e chuvioso favorecendo o crecemento das plantas. A partir da primavera observouse que con calor e chuvia a vexetación crecía moitísimo dun mes a outro, sendo necesarias as rozas máis frecuentes nestes meses». De este modo se considera que «sería recomendable a realización de catro ou máis rozas anuais, xa que a colonización biolóxica é abundante».

No se trata unicamente de una cuestión de limpieza, sino que la proliferación descontrolada de hierbas y plantas tiene consecuencias estructurales. En el documento con el que trabajan los servicios municipales sobre las necesidades que se pretenden cubrir, se señala que «o crecemento da vexetación ten dúas consecuencias inmediatas: tapa –ata ocultar- as estruturas do castelo pero, sobre todo, degrada ata romper esas estruturas; dependendo das especies vexetais colonizadoras, as raíces acaban desfacendo morteiros, argamasas e, incluso, a propia pedra».

Se trabajará además en la aplicación manual de tratamientos herbicidas (no residuales), se llevarán a cabo controles mensuales y se procurará la consolidación de las estructuras murarias, taludes y materiales arqueológicos depositados en el castillo.

Carlos Delgado señala una de las zonas del monumento donde crece la hierba de manera descontrolada / Antonio Hernández

Reclaman la puesta en valor

La Asociación Cultural Rocha Forte, constituida hace un cuarto de siglo para recuperar los restos de la fortaleza y dar a conocer su historia, lamenta el estado en que se encuentra en estos momentos. «O que un non entende é que despois de que se faga unha inversión tan grande agora o teñan, ata certo punto, abandonado. Despois do traballo que se fixo é unha pena que isto estea nesa situación», señala su presidente, Carlos Delgado, en conversación con este diario.

Delgado cree que «está moi ben» hacer un nuevo contrato de mantenimiento, pero apunta que «hai que mirar ao futuro, porque ese mantemento vai ser cortar a herba, pero o castelo vai seguir aí cerrado a cal e canto». En esta línea, ahonda en que «se ti queres facer unhas visitas non hai guías», y recuerda que se han barajado proyectos para la puesta en valor del monumento que «parece que quedan en auga de castañas».

Visitas guiadas

Desde Raxoi indican que se abre ocasionalmente y se realizan visitas, aunque no existe un programa organizado. Así lo confirma Delgado, que aclara que «nós como asociación temos unha chave, pero non somos guías. Podemos ir alí, se vén un grupo estou autorizado para abrir, pero non son un guía para dar unha explicación correcta do tema, porque este castelo ten unha historia moi bonita ademais».

El presidente de Rocha Forte relata que «houbo xente que veu visitalo expresamente, ómnibus enteiros, e non puido entrar, tiveron que velo desde o torreón». En este sentido ironiza con que, si alguien quiere visitar la fortaleza, «a alternativa que ten é subir ao torreón e miralo desde alí. Aunque reconoce que «non se pode dicir que non houbera melloras, fíxose un aparcamento», cree que es necesario ir más allá.

Antes de disponer de un programa organizado, en Raxoi priorizan garantizar el buen estado del yacimiento. Una vez solucionado este aspecto, estudiarán como mejorar la experiencia para los visitantes. En las oficinas municipales se han recibido varias propuestas, aunque la posibilidad más viable en términos presupuestarios pasaría por la habilitación de audioguías.

Por el momento, al menos se procurará que los paneles informativos se mantengan en buen estado, así como la valla de cierre. «Aínda que cuantitativamente o importe previsto para estes traballos é moi baixo (apenas un 2,5 % do total do contrato), a conservación deste mobiliario é fundamental por razóns de seguridade (mantemento dos peches do castelo) e didácticos (mantemento dos paneis informativos)», recoge la memoria del nuevo contrato.