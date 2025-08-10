Raxoi tramita 156 expedientes por exceso de maleza nas fincas privadas
O Concello de Santiago sancionará aos propietarios das parcelas co pagamentos de multas, que se incrementarán polas denuncias veciñais | Estas medidas buscan previr os incendios
Daniel Rey
Ao longo de 2025, o Concello de Santiago tramitou 156 expedientes relativos á corta de especies forestais nas faixas secundarias por afectación de vía pública ou como medida de protección contra os incendios forestais, entre outros. A razón deste frenesí desbrozador non é nova, pois tras a oleada de incendios do outono de 2017, implementáronse cambios na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia.
As franxas de seguridade que están arredor das casas deben estar limpas antes do 31 de maio; o incumpremento da normativa implica multas do Concello, que se incrementarán no caso de existir denuncias veciñais.
Maior concienciación
Sen embargo, a Xunta, consciente de que moitos concellos non contan cos recursos necesarios para limpar as franxas secundarias, firmou no 2018 un convenio coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), e coa empresa pública Seaga para facilitar este traballo. Entre 2021 e 2024 inspeccionáronse 2,3 millóns de parcelas en toda Galicia. Segundo datos publicados por Medio Rural, rexistráronse 947.000 avisos de incumprimento, o que significa que o 60% das fincas inspeccionadas cumpriron.
«Cada vez hay más concienciación», admiten a Xunta e empresas do sector. Así mesmo, Javier Pérez, técnico de Tu Desbroce, destaca que «este año sí que hubo gente que ya se adelantó y habló conmigo en abril», co fin de evitar o actual atasco nos desbroces.
A maior concienciación cidadá coa limpeza preventiva contra o lume pode estar detrás doutro dato: en 2024 só se abriron 184 expedientes sancionadores en toda Galicia -unha diferenza do 15,22% respecto a este ano-. Polo tanto, o número de multas no territorio rural é baixo, demostrando o efecto que ten para concienciar esta lei.
O gasto de limpar unha finca
Malia isto, manter as zonas libres de maleza tamén supón un gasto. O desbroce dunha hectárea (10.000 metros) de terreo ronda, de media, os 450 ou 500 euros. Non obstante, son precios que oscilan en función do estado da finca, explica Jorge Casal, propietario de Desbroces Casal. Tamén explica que moitos terreos non son accesibles para un tractor, tendo que desbrozar a man: «Lo que puedes hacer con un tractor por 500 euros, a mano a lo mejor puede pasar de 2.000». Iso dá unha idea de que os desbroces tamén son un motor da economía rural galega, con facturacións millonarias.
Con todo, nas parroquias de alta actividade incendiaria, a Xunta ofrece aos particulares contratar a limpeza a Seaga, cunha tarifa por debaixo do prezo de mercado, de 420 euros/hectárea.
