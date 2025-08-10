Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega

En el mismo lugar y casi a la misma hora. Este domingo se ha reactivado por segunda vez en una semana el incendio que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega, concretamente en A Rocha Nova, parroquia de Vidán.

Incendio en A Rocha Nova, en Santiago, este domingo / Antonio Hernández

Las alarmas han saltado a las 17.48 horas, según ha confirmado la Consellería de Medio Rural, y en apenas media hora ha quedado estabilizado, pasadas las 18.10 horas. Hasta el lugar se han desplazado un agente forestal, dos brigadas y dos motobombas, detallan las mismas fuentes.

Los medios desplegados han confirmado que el fuego que se ha originado este domingo ha sido consecuencia de una reproducción del primer incendio, declarado el pasado jueves. El viernes tuvieron que volver los medios de extinción porque las llamas se habían avivado. La superficie afectada es muy pequeña.

Fuego activo en As Cancelas

Por otra parte, a las 19.08 horas se ha activado otro incendio, también forestal, entre As Cancelas y Amio, en Santiago. Hasta el lugar se han desplazado una brigada forestal y una motobomba.