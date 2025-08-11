Axenda cultural: Que facer hoxe, 11 de agosto, en Santiago?
Música, danza ou cine dos anos cincuenta, entre as propostas deste luns en Compostela
El Correo Gallego
Feito a Man achega o blues a Compostela
MÚSICA. Continúa a programación de concertos gratuítos do festival Feito a Man 2025. Hoxe, ás 21.30 horas, tocará na Rúa Fonte de San Miguel a banda Malabesta. O grupo, composto polo cantante Vituco Neira; o violinista Ismael Cabaleiro; o guitarrista David Regueiro; o contrabaixista Diego de Lera; e o batería Iago Jorge, promete unha velada de blues.
A sala Numax estrea a película ‘Un verán con Mónica’
CINE. A sala de cine Numax (Rúa de Concepción Arenal) proxecta en estrea, ás 19.40 horas, o drama romántico dos anos 50 Un verán con Mónica, con entradas a 4 euros. O filme conta a historia de Harry, un home que farto do seu traballo nun almacén de vidrio e porcelana, decide escapar xunto a Mónica, unha muller cansada de aguantar a súa familia. Ambos deciden abandonalo todo e fuxir a bordo dunha pequena barca ás illas dun arquipélago, onde pasarán unhas semanas a solas nas que vivirán o seu amor intensamente.
O Festival C abre a semana co espectáculo de danza ‘Trïade’
DANZA. No marco do programa gratuíto de actividades do Festival C, hoxe ás 20 horas no Cemiterio de Bonaval, o Colectivo Glovo deleitará aos asistentes cun espectáculo de danza. Trïade é unha peza que ten como punto de partida a necesidade de xuntarse, vincularse e bailar dende o coidado e a escoita nun espazo persoal e simbólico. A mostra parte da inspiración na tríade luar e a súa idea do eterno retorno; culminando nun traballo de marcado carácter ritual e de culto ás raíces.
Últimas semanas da exposición ‘Visión retrospectiva’
O Museo Centro Gaiás (Cidade da Cultura) acolle ata o 7 de setembro a obra do artista Rafael Úbeda. A mostra reúne 45 pinturas, cinco debuxos e unha peza audiovisual inédita que axuda a comprender a súa evolución. Visión retrospectiva ofrece unha mirada completa á traxectoria creativa de Úbeda, profundizando nos fitos máis relevantes da súa obra e nas pezas representativas que marcaron cada etapa do camiño. O acceso á exposición é gratuíto.