'Compostela é Memoria' y 'As mil marías', las dos marcas para identificar las actividades del área de Memoria Histórica

Compostela é Memoria y As mil marías son las dos marcas institucionales con las que el Concello de Santiago desarrollará a partir de ahora las actividades de Memoria Histórica. Diseñadas por Thais Suárez, de Sísmica, fueron presentadas este lunes en Raxoi por la propia creadora y por la edil de Memoria Histórica, Míriam Louzao.

En rueda de prensa, la también portavoz del gobierno municipal destacó que para ellos "a Memoria Histórica non está ligada exclusivamente ao golpe fascitas de 1936 e a represión, senón que queremos proxectar unha visión moito máis ampla que da historia de loita pola xustiza social en Compostela, en diferentes ámbitos e en diferentes épocas".

Para elaborar ambas marcas, Thais Suárez se basó en la simbología de Santiago, buscando "facer un traballo de futuro tendo en conta a Memoria e a Historia".

Logo de la marca institucional 'Compostelá é Memoria' / Cedida

En concreto, explicó que para Compostela é Memoria partió de la Estrella de Santiago de ocho puntas, con una pequeña hendidura que dar origen a la C de Compostela, además de simbolizar la hendidura en la historia "que representan todas as persoas silenciadas".

Iconografía de Maruxa y Coralia Fandiño

Para la imagen de As mil marías se basó en los pañuelos, elemento que además forma parte de la iconografía de Maruxa y Coralia Fandiño, símbolos ambas de la lucha contra la represión y del feminismo en Santiago, y señaló que "tamén simboliza a necesidade de crear rede entre mulleres" con los dos pañuelos entrelazados.

Logo de la marca institucional 'As mil marías' / Cedida

Homenaje a Ánxel Casal el día 19

Míriam Louzao anunció que el acto institucional en recuerdo de Ánxel Casal del 19 de agosto se trasladará este año al exterior como consecuencia de las obras en el interior de Raxoi. Un acto que tendrá lugar a las 11:00 horas y al que ya se ha invitado a las corporaciones municipales de Arzúa y Teo, para visibilizar los lugares que marcaron los momentos finales de su vida, además de invitar también a personas y entidades vinculadas con las actividades que se llevan a cabo relacionadas con la Memoria en la capital gallega.

Entre las actuaciones ya desarrolladas en Santiago por la concejalía de Memoria Histórica, la edil hizo referencia a la colocación de un panel donde había estado la antigua cárcel franquista de Santa Isabel, a las jornadas sobre O patronato de protección á muller, en colaboración con el proyecto AC O Galo Recuperación, coñecemento e visibilización da Memoria Histórica de Compostela na primeira metade do século XX e na Idade Media, o el homenaje por el décimo aniversario de la muerte de la escritora Begoña Caamaño, un referente del sistema literario gallego y de la literatura feminista, así como las actividades sobre el centenario del paso de Ruth Matilda Anderson por Santiago, o el nombramiento de una plaza en la zona histórica con el nombre de la actriz Pilar Pereira.