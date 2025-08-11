La inversión en obras en los centros educativos de Santiago supera los seis millones

Una decena de centros educativos de Santiago son objeto durante este año de diferentes intervenciones para mejorar sus instalaciones. Entre grandes obras, como ampliaciones o cambios estructurales, y pequeñas reformas, que se ejecutan principalmente en verano, la inversión de la Consellería de Educación supera los 6,3 millones de euros.

El principal proyecto en desarrollo, cuyos trabajos se iniciaron a principios de año, es la ampliación del IES Eduardo Pondal, con un presupuesto de más de tres millones de euros. El aumento del número de estudiantes en los últimos años ha llevado a dotar al centro de seis nuevas aulas, ampliar la biblioteca, reformar los aseos para mejorar la accesibilidad, modernizar el sistema de calefacción, arreglar la cubierta y reubicar la pista deportiva.

El pasado mes de julio la Consellería confirmó que próximamente se licitará la rehabilitación integral del IES Xelmírez II, un proyecto que cuenta con una partida de 1,8 millones. La actuación servirá para subsanar las numerosas deficiencias estructurales que sufre el centro compostelano.

Mejora de cubiertas y otras instalaciones

Por otra parte, en el IES Pontepedriña y en el CIFP Politécnico de Santiago se trabaja en el cambio de las cubiertas por un importe que supera los 300.000 euros en cada uno de los centros. Ambas actuaciones incluyen la colocación de una nueva parte superior de panel sándwich, trabajos de impermeabilización o la renovación de cañerías y bajantes, entre otras acciones.

En el CEIP López Ferreiro la inversión asciende a 264.152 euros para obras de cubrición de acceso, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética. Educación incluye entre estas obras la reforma del Museo Pedagóxico de Galicia, cuyo presupuesto supera el medio millón de euros.

Pequeñas reformas durante el verano

Durante el verano se realiza una puesta a punto de los centros de cara al inicio del curso escolar con pequeñas actuaciones de menor calado. La cuantía total suma más de 62.000 euros para obras en cuatro centros compostelanos.

De este modo, en el IES Antonio Fraguas Fraguas se procederá a la reforma de dos aulas y a la reparación de gradas por 9.710,50 euros, así como al arreglo de pavimento del parquet del pabellón por 30.000 euros. En el IES Arcebispo Xelmírez I se destinan 10.000 euros a reparaciones en el cierre de la parcela; las mejoras de translúcido de fachada del pabellón deportivo del IES Eduardo Pondal cuentan con una partida de 8.070 euros; y en el IES Lamas de Abade el coste de reformar la instalación eléctrica es de 5.000 euros.