Santiago
La inversión en obras en los centros educativos de Santiago supera los seis millones
Las mayores partidas se destinan a intervenciones de gran calado, mientras que Educación también lleva a cabo una puesta a punto para el inicio de curso con pequeñas reformas durante el verano
Una decena de centros educativos de Santiago son objeto durante este año de diferentes intervenciones para mejorar sus instalaciones. Entre grandes obras, como ampliaciones o cambios estructurales, y pequeñas reformas, que se ejecutan principalmente en verano, la inversión de la Consellería de Educación supera los 6,3 millones de euros.
El principal proyecto en desarrollo, cuyos trabajos se iniciaron a principios de año, es la ampliación del IES Eduardo Pondal, con un presupuesto de más de tres millones de euros. El aumento del número de estudiantes en los últimos años ha llevado a dotar al centro de seis nuevas aulas, ampliar la biblioteca, reformar los aseos para mejorar la accesibilidad, modernizar el sistema de calefacción, arreglar la cubierta y reubicar la pista deportiva.
El pasado mes de julio la Consellería confirmó que próximamente se licitará la rehabilitación integral del IES Xelmírez II, un proyecto que cuenta con una partida de 1,8 millones. La actuación servirá para subsanar las numerosas deficiencias estructurales que sufre el centro compostelano.
Mejora de cubiertas y otras instalaciones
Por otra parte, en el IES Pontepedriña y en el CIFP Politécnico de Santiago se trabaja en el cambio de las cubiertas por un importe que supera los 300.000 euros en cada uno de los centros. Ambas actuaciones incluyen la colocación de una nueva parte superior de panel sándwich, trabajos de impermeabilización o la renovación de cañerías y bajantes, entre otras acciones.
En el CEIP López Ferreiro la inversión asciende a 264.152 euros para obras de cubrición de acceso, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética. Educación incluye entre estas obras la reforma del Museo Pedagóxico de Galicia, cuyo presupuesto supera el medio millón de euros.
Pequeñas reformas durante el verano
Durante el verano se realiza una puesta a punto de los centros de cara al inicio del curso escolar con pequeñas actuaciones de menor calado. La cuantía total suma más de 62.000 euros para obras en cuatro centros compostelanos.
De este modo, en el IES Antonio Fraguas Fraguas se procederá a la reforma de dos aulas y a la reparación de gradas por 9.710,50 euros, así como al arreglo de pavimento del parquet del pabellón por 30.000 euros. En el IES Arcebispo Xelmírez I se destinan 10.000 euros a reparaciones en el cierre de la parcela; las mejoras de translúcido de fachada del pabellón deportivo del IES Eduardo Pondal cuentan con una partida de 8.070 euros; y en el IES Lamas de Abade el coste de reformar la instalación eléctrica es de 5.000 euros.
Mantenimiento de las escuelas municipales por 300.000 euros
Raxoi también aprovecha el verano para realizar trabajos de conservación y mantenimiento en las escuelas municipales. En este ejercicio la partida destinada a estos trabajos es de 300.000 euros.
Entre las actuaciones que se están llevando a cabo, el gobierno local destacaba la semana pasada la habilitación de comedor escolar en las tres escuelas unitarias del municipio, situadas en Marrozos, O Eixo y Laraño. En el Bispo Teodomiro de Marrozos se están invirtiendo 22.500 euros para transformar un antiguo almacén y unos baños en desuso en un espacio habilitado para el comedor.
Muchas de las actuaciones se están llevando a cabo en función de las demandas de los propios centros. Entre ellas, destaca la inversión de 116.000 euros destinada al arreglo y certificación de parques escolares.
