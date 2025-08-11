Máis de 300 mozos saharauis gozan en Santiago dunhas «vacacións en paz»
A iniciativa busca ofrecer unha alternativa de ocio e descanso aos menores
A Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps), en colaboración co Concello de Santiago, recibiu hoxe ás 12 horas na Praza do Obradoiro, aos 305 nenos e nenas que participan no programa Vacacións en Paz.
Unha alternativa de ocio e descanso
Este programa, que leva en marcha dende 1991, ten como finalidade que familias de Galicia acollan nos seus fogares durante os meses de xullo e agosto a mozos e mozas saharauis procedentes dos campamentos de refuxiados de Tindouf (Arxelia). O propósito desta iniciativa é ofrecer unha alternativa de ocio e descanso aos menores, de maneira que eviten a súa estancia nos campamentos durante os meses de verán, nos que se chegan a rexistrar temperaturas que alcanzan os 50 graos.
A banda de música Barahúnda foi a encarga de inaugurar a apertura do acto. Tras a actuación musical, tomou a palabra Maite Isla, presidenta da Sogaps, que realizou a presentación do acto. Isla estivo acompañada por Jacobo José Rey Sastre, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xunta. Así mesmo, tamén interviron distintos membros do Intergrupo do Parlamento de Galiza.
Pechou o acto o concelleiro Manuel César, quen desculpou á alcaldesa en funcións, María Rozas, que non puido asistir debido a un problema de saúde. O evento terminou cunha intervención musical da banda coruñesa Barahúnda.
Solidariedade galega
Nesta ocasión, a Xunta destinará un total de 10.000 euros para colaborar con Sogaps no traslado destes menores ata Galicia. Os mozos e mozas chegan, así, con todas a súas necesidades cubertas, dende aloxamento e manutención, ata atención sanitaria.
O ano pasado, arredor de 240 fogares galegos acolleron a máis de 250 menores saharauis, o que supuxo un incremento con respecto ao ano anterior. «Queremos destacar a solidariedade das familias galegas que abren as portas dos seus fogares», sinalan fontes de Política Social.
