Casi mil jóvenes de Santiago tienen acceso al bono de 400 € para cultura

Tras el éxito de la primera edición en el año 2022, se renueva el Bono Cultural Joven. La iniciativa del Gobierno de España busca garantizar a la juventud el acceso a la cultura, así como impulsar el sector cultural y el comercio de proximidad. Esta ayuda concede 400 euros a aquellas personas que cumplan 18 años este 2025 para consumir productos, servicios y actividades culturales.

Los beneficiarios dispondrán de 400 euros para gastar en diferentes bienes y actividades culturales, tales como cine, teatro, música, libros, videojuegos y contenidos digitales, entre otros. Este año, se podrán acoger al programa cerca de 10.000 jóvenes de la provincia de A Coruña; concretamente, en Santiago se registran 916 personas nacidas en el 2007 -un 9,16 % del total-, por lo tanto, posibles beneficiarios del Bono Cultural.

En toda España, 534.526 jóvenes podrán optar a solicitar la ayuda del Gobierno, que cerró su última edición en el 2024 con 334.435 personas adheridas al programa.

Cultura sin barreras económicas

La subdelegada de Gobierno en A Coruña, María Rivas, presentó esta semana en la Librería Ler (Val do Dubra) la nueva edición del Bono Cultural Joven 2025. «Este bono é unha ferramenta que contribúe á igualdade de oportunidades e ao fortalecemento da nosa identidade cultural como país. Apostamos pola mocidade e pola cultura como piares dunha sociedade máis xusta e cohesionada», explicó la subdelegada.

Los jóvenes nacidos en el 2007 pueden solicitar el Bono Cultural hasta el 31 de octubre. / Cedida

Asimismo, Rivas incidió en la repercusión positiva que el bono tiene sobre el comercio local, pues en la provincia de A Coruña más de 100 establecimientos y entidades culturales están adheridas al programa, desde librerías y tiendas de discos hasta salas de teatro, cines y plataformas digitales o festivas. Su participación no solo permite facilitar el uso del bono, también impulsa la actividad del comercio cultural y de proximidad, uno de los sectores clave para el desarrollo de la ciudadanía: «Para a mocidade é unha oportunidade única para coñecer e gozar da cultura dun xeito máis libre, sen barreiras económicas, e así formar parte activa da vida cultural do país», destacó Rivas.

Cómo solicitarlo

La solicitud podrá realizarse mediante la página oficial https://bonoculturajoven.gob.es/ hasta el 31 de octubre de 2025. Para realizar el trámite, es necesario disponer de un medio de identificación digital: el DNI electrónico con lector o la clave Cl@ave PIN.

Una vez concedido, el bono podrá emplearse durante 12 meses, repartiendo los 400 euros entre las siguientes categorías: 200 euros para artes escénicas, 100 euros para productos culturales en soporte físico, y 100 euros para productos digitales.

El Bono Cultural Joven se trata de una de las medidas culturales más ambiciosas de los últimos años. Hecho refutado por el total de jóvenes adheridos al programa desde su inicio en el 2022, cifra que, actualmente, suma más de 930.000 personas.