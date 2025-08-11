Reunión clave el 1 de septiembre para desbloquear la declaración de Santiago como zona tensionada

Louzao insiste en que el rechazo de la Xunta no se justifica por falta de documentación, pero "entregaremos todos os datos e faremos todas as reunións que fagan falta" para que se puedan contener los precios del alquiler

Operarios trabajando en un edificio en construcción en Santiago.

Operarios trabajando en un edificio en construcción en Santiago. / Jesús Prieto

Koro Martínez

Santiago

Tras el varapalo de la semana por parte de la Xunta a la intención de Raxoi de que Santiago sea declarada como zona residencial tensionada, la portavoz del Concello, Míriam Louzao, aseguró este lunes en rueda de prensa que van a solicitar la copia completa del expediente de rechazo del Instituto Galego da Vivenda e Solo a su propuesta porque "hai máis explicacións na nota de prensa que na resolución, e entendemos que hai máis información no expediente ao que queremos acceder".

En rueda de prensa, indicó que van a formular un recurso de reposición para que se tenga en cuenta su solicitud y se continúe con la tramitación de la misma, y avanzó que ya hay "axendada unha xuntanza técnica para o propio día 1 de setembro" entre la Concellería de Urbanismo y el IGVS solicitada por Raxoi para analizar la situación.

Raxoi agotará todas las excusas de la Xunta

La edil compostelana consideró que el problema no está en aportar más documentación o en mantener más reuniones, pero resaltó que "en todo caso imos entregar todos os datos e facer todas as xuntanzas que fagan falta porque para nós o máis importante é que se declare Santiago como zona de mercado residencial tensionado, e así se poidan conter os prezos do aluguer". Una insistencia que justificó "para que se agoten todas as excusas e non teñan máis remedio que declarar a zona tensionada".

Recordó además que el 4 de julio el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, y el director del IGVS, Heriberto García Porto, y que entonces "en ningún momento mencionou nada sobre a nosa solicitude, pero dous días hábiles despois recibimos este requerimento".

