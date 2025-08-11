Reunión clave el 1 de septiembre para desbloquear la declaración de Santiago como zona tensionada

Tras el varapalo de la semana por parte de la Xunta a la intención de Raxoi de que Santiago sea declarada como zona residencial tensionada, la portavoz del Concello, Míriam Louzao, aseguró este lunes en rueda de prensa que van a solicitar la copia completa del expediente de rechazo del Instituto Galego da Vivenda e Solo a su propuesta porque "hai máis explicacións na nota de prensa que na resolución, e entendemos que hai máis información no expediente ao que queremos acceder".

En rueda de prensa, indicó que van a formular un recurso de reposición para que se tenga en cuenta su solicitud y se continúe con la tramitación de la misma, y avanzó que ya hay "axendada unha xuntanza técnica para o propio día 1 de setembro" entre la Concellería de Urbanismo y el IGVS solicitada por Raxoi para analizar la situación.

Raxoi agotará todas las excusas de la Xunta

La edil compostelana consideró que el problema no está en aportar más documentación o en mantener más reuniones, pero resaltó que "en todo caso imos entregar todos os datos e facer todas as xuntanzas que fagan falta porque para nós o máis importante é que se declare Santiago como zona de mercado residencial tensionado, e así se poidan conter os prezos do aluguer". Una insistencia que justificó "para que se agoten todas as excusas e non teñan máis remedio que declarar a zona tensionada".

Recordó además que el 4 de julio el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, y el director del IGVS, Heriberto García Porto, y que entonces "en ningún momento mencionou nada sobre a nosa solicitude, pero dous días hábiles despois recibimos este requerimento".