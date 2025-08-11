Santiago recibirá este año a 85.000 cruceristas de los puertos de A Coruña y Vigo: un 16 % más que en 2024

Santiago recibirá este año a unos 85.800 cruceristas procedentes de A Coruña y Vigo, según las estimaciones que manejan las autoridades portuarias de ambas ciudades. La cifra representa un 16,6 % más con respecto a 2024; puesto que las terminales herculina y olívica prevén finalizar este ejercicio con mejores resultados que los del pasado, lo que repercutirá por tanto en el número de cruceristas que desde las dos urbes realicen una excursión a la capital gallega.

Lo cierto es que Santiago es la verdadera imagen que la mayoría de las navieras ofrecen para promocionar sus escalas en los puertos de A Coruña y Vigo; y las dos terminales ofrecen excursiones de una jornada para que los visitantes puedan conocer los encantos del casco histórico. La Catedral de Santiago es a menudo la imagen que protagoniza los folletos publicitarios de los cruceros que recalan en Galicia; y, evidentemente, muchos de sus clientes quieren conocer una de las joyas arquitectónicas más valiosas de España.

Consultado por EL CORREO GALLEGO, el Consorcio de A Coruña indica que en torno al 15 % de los cruceristas que llegan a la ciudad optan por aprovechar la escala para conocer los encantos de Compostela contratando excursiones organizadas. Teniendo en cuenta que en 2024 llegaron en barco a la capital de la provincia 406.000 viajeros, visitaron Santiago en torno a 60.900.

Serán más a finales de 2025 si se cumplen las previsiones de la Autoridad Portuaria de A Coruña, que calcula que al final del ejercicio habrán pasado por la ciudad 450.000 personas llegadas en crucero. Las fuentes indican que el porcentaje del 15 % de los que visitan Compostela se viene manteniendo durante los últimos años, por lo tanto, a finales de 2025 habrán pasado por la capital gallega en torno a 67.500 cruceristas procedentes de la terminal portuaria herculina.

En el caso de Vigo, la cifra se reduce al 6 % del total de cruceristas que pasan anualmente por la ciudad olívica. David Castro, jefe comercial del Puerto de Vigo, indica que en este caso, la oferta de excursiones diarias es mucho más amplia que en el caso de A Coruña y que los pasajeros se dividen en un abanico de opciones más diverso.

Teniendo en cuenta que se estima que este año pasen por el puerto olívico 305.000 pasajeros, podrían ser en torno a 18.300 los que visiten Compostela contratando alguna excursión organizada. En base a las estimaciones del puerto, el año pasado lo hicieron unas 12.671 personas, y en lo que va de año otras 6.960.

El Puerto de Vigo explica que en torno al 25 % de los cruceristas que llegan a la ciudad hacen excursiones con el turoperador oficial. «En Vigo, hay una gran variedad de destinos, lo que hace que sea un poco más complejo el análisis», explica David Castro, antes de apuntar que de los pasajeros que optan por sumarse a una excursión organizada, el 25 % lo hace con destino a Santiago, mientras que el 38 % se queda con alguna de las opciones que integra Vigo y el 37 % con viajes de un día a otros atractivos de las Rías Baixas.

Por tanto, del total de cruceristas que pasan por la ciudad, solo el 6 % acuden a Santiago con turoperador. Ello no quiere decir que otros no lo hagan con otros medios o por su cuenta. Y esto ocurre en el caso de los dos puertos gallegos. Muchos cruceristas llegan a Compostela por su cuenta, utilizando opciones de transporte público, principalmente el tren o el taxi.

Más de 1.800 británicos llegarán a Lavacolla

Más de 1.800 británicos llegarán a Lavacolla en diez aviones chárter contratados por el grupo turístico TUI el próximo 2 de diciembre para embarcarse en un crucero en el buque Marella Discovery que tendrá Vigo como puerto base. Según ha informado Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que EL CORREO, los cruceristas que aterrizarán en el aeropuertode Rosalía de Castro proceden de Birmingham, Glasgow, Londres y Mánchester.

Desde la capital gallega serán trasladado en autobuses hasta el puerto olívico para embargar y allí emprenderán un viaje de crucero de 14 noches que les llevará a Punta Delgada (Azores), Saint Jonh’s (Antigua y Barbuda), Basseterre (San Cristóbal), Philipsburg (San Martín), Road Town (Islas Vírgenes Británicas), Samaná (República Dominicana) y La Romana (República Dominicana), desde donde pondrán rumbo en vuelos chárter al Reino Unido.

En la página web del turoperador donde se ofrece el crucero no se contempla por el momento una visita de los 1.800 pasajeros británicos a la capital gallega;y la oferta de actividades que se ofrecen se reduce al entorno de la ciudad olívica. En todo caso, su paso por Lavacolla ayudará a reforzar las mermadas estadísticas del aeropuerto.