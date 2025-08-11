Los titulares del día en 30 segundos, 11 de agosto

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela

Tu dosis diaria de información rápida de las noticias clave del día. Los hitos informativos y acontecimientos de hoy en tan solo 30 segundos.

Con este formato ágil y conciso pretendemos mantener informados a los habitantes sobre lo más importante que ocurre en su entorno cercano recogiendo los cinco titulares más destacados del día en Santiago y su comarca.

Desde las últimas decisiones políticas y económicas, pasando por noticias deportivas y sucesos relevantes en la región, hasta eventos culturales y sociales, ofreciendo un resumen claro y variado de la actualidad local.

