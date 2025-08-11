A USC ten 51 profesores eméritos: «Botan unha man á xente máis nova»
Todos teñen un mínimo de setenta anos e un máximo de 75 e o nomeamento pode prorrogarse ata un lustro
A compensación económica polo nomeamento é «simbólica»
A Universidade de Santiago ten na actualidade un total de 51 profesores eméritos. A presenza de mulleres é relativamente baixa, podendo representar entre un 10 ou 15 %. «Estamos a falar dunha universidade na que se está xubilando unha promoción que se incorporou a mediados dos anos 70. Así, xubílanse moitos máis homes que mulleres porque nese segmento de idade a composición era bastante desequilibrada», comenta a EL CORREO GALLEGO Ernesto Xosé González Seoane, vicerreitor de Profesorado.
A 31 de agosto cesarán doce, e xa o 1 de setembro incorporaranse dez. Tendo en conta estes datos e que a Universidade de Santiago conta actualmente con 2.174 traballadores entre personal docente e investigador, os profesores eméritos representan só un 2,34 % do total. En todo caso, o número de profesores eméritos contratados «non poderá exceder, en ningún caso, o 3 % da plantilla docente de cada universidade», según recolle o Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario.
Para ser profesor emérito é necesario ter setenta anos (a idade máxima de permanencia no servizo activo) e menos de 75, así como ter prestado servizos universitarios polo menos nos últimos trinta anos, dos que vinte como mínimo teñen que ser na USC. «Son persoas que desenvolveron un papel destacado no ámbito da docencia, da investigación ou da xestión», sinala González Seoane, quen recorda que contan con esta distinción boa parte dos reitores que tivo a Universidade: dende Carlos Pajares, pasando por Darío Villanueva ou Ramón Villares, ata o reitor Viaño, que será emérito dende o vindeiro 1 de setembro.
O seu nomeamento é dun curso académico, e pode ser prorrogado ata completar cinco anos, se ben a condición de emérito será vitalicia a efectos honoríficos.
Estas persoas seguen desempeñando tarefas vinculadas á USC a tempo parcial, pero unicamente en determinados campos. Non poden continuar dando clases ao alumnado de grao, pero si aos de mestrados. Tamén poderían continuar cos seus traballos de investigación e colaborar na dirección desas tarefas, así como formar parte dos tribunais de teses e das comisións de avaliación dos traballos de fin de mestrado. «Trátase de que poidan manter vivo o seu vínculo coa actividade universitaria», asegura o vicerreitor.
Todos eles teñen unha compensación económica, «puramente simbólica», que ten por único obxecto «manter un vínculo laboral que permita desenvolver determinadas funcións». Recoñece González que hai un tempo a remuneración era «máis sustanciosa», xa que agora o que reciben é «menos do que cobra un secretario de departamento».
Con todo, dende a USC ven necesario «buscar un punto de equilibrio» para que as persoas que teñen ese perfil de emérito «poidan botar unha man á xente máis nova, sen tampouco implicar un obstáculo para a progresión académica do novo profesorado».
Margarita Santos Zas | Doutora en Filoloxía Hispánica na USC e directora da Cátedra Valle-Inclán; profesora emérita ata o 31 de agosto de 2026
O 31 de agosto do 2026 concluirá o seu nomeamento como profesora emérita da USC. Ata o de agora, impartía docencia en dous mestrados, se ben o vindeiro curso reducirase a un «porque estou un pouco de recollida». Asegura Margarita Santos que o seu plan dende un primeiro momento é «traballar con obxectivos concretos, pero iso tórcese porque xorden outras actividades e compromisos». A pesar diso, a profesora dunha Facultade de Filoloxía que cumpre 50 anos de vida afirma ter a sensación de que neste período «fanse moitas cousas».
«Son unha apaixonada do meu traballo e non se pode cortar rotundamente o vínculo»
Estes anos como profesora emérita permitiulle continuar coa colección da Biblioteca Valle-Inclán. Tamén publicou dous libros, un como homenaxe ao seu compañeiro Javier Serrán Alonso, que faleceu hai un ano aproximadamente. «Organizamos unha exposición sobre o tema que el traballou», conta. Tamén se encargou da direción de dúas teses que se van defender en setembro e outubro. «Foron moi laboriosas, pero estou moi satisfeita do traballo das dúas doutorandas», asegura. Non esquece tampouco as publicacións de artigos en distintas revistas.
«Traballas moito e de maneira dispersa. En ocasións pénsase que por ser emérita non tes que facer, pero fas practicamente a vida que facías antes menos impartir docencia nos graos», sostén. Impartir mestrado resúltalle «revitalizante», ao ter un enfoque «moito máis especializado». Para Margarita, «ter alumnos diante dame vida». A partir do próximo ano deixará a un lado a Universidade. «Paréceme moi difícil deixar un traballo no que levas máis de corenta anos. Son unha apaixonada e non se pode cortar rotundamente o vínculo. Seguirei convinándoo con outras actividades que non tiña tempo para desenvolver», relata.
Juan Manuel Viaño Rey | Catedrático de Matemática aplicada na USC e reitor dende 2014 ata 2018; será emérito a partir do 1 de setembro deste ano
Cumpriu o 4 de xullo os setenta anos, entrando así na xubilación forzosa. Tras a petición do seu departamento de propoñelo como profesor emérito e logo de ser aceptada, Juan Viaño declara que recibe a noticia como «unha honra e cun espírito de servizo como sempre ofrecín cara a Universidade de Santiago, na que levo 47 anos como profesor».
«Espero ter a sáude suficiente para seguir ao servizo da centenaria institución»
Polo momento, está en activo impartindo docencia en grao, mestrado e dirixindo traballos e teses. Sen embargo, pouco a pouco foi deixando a dirección dos proxectos en mans dos seus colaboradores. «Sigo vinculado a algún proxecto europeo, pero non permanezo ao fronte do mesmo», sinala.
Tamén se adica a escribir libros de texto para os seus alumnos. En eso se vai a centrar fundamentalmente agora que pasa a ser emérito. «Solo vou a deixar atrás as clases de grao e seguirei impartindo a asignatura de Ampliación de elementos finitos do mestrado de Matemática e Industrial», comenta.
Para Viaño, ser profesor emérito pode ter moitas facetas, pero unha delas é a docencia, e é que como catedrático de Universidade valora como unha «satisfación enorme» manter ese contacto co alumnado. A esa pata fundamental une a investigación e a xestión.
De cara aos seguintes anos só pon un límite: «Ter a sáude suficiente para seguir facendo cousas que teñan un certo interese, sempre ao servizo da centenaria institución» compostelá, conclúe.
