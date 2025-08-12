Abierto el plazo para inscribirse en la IV En Marcha Contra el Cáncer de Santiago
Será el próximo 27 de septiembre e incluirá la feria divulgativa Ciencia para todos
K.M.
Los interesados en participar en la cuarta edición de la caminata solidaria En Marcha Contra el Cáncer pueden apuntarse ya en la página web del evento o de forma presencial en la sede en Santiago de la Asociación Española Contra el Cáncer.
La cita, que tendrá lugar el 27 de septiembre y partirá desde la Alameda a las 10:00 horas, busca promover hábitos saludables entre la población, así como recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y para mantener los servicios gratuitos que la asociación presta a pacientes y familiares.
Tras la caminata, la feria divulgativa Ciencia para todos invitará a niños y a adultos a conocer de cerca la importancia de la investigación frente al cáncer, además de intentar despertar vocaciones científicas. Un evento con el que se conmemorará el Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer, que se celebra cada 24 de septiembre.
Destacados investigadores de la ciudad
La feria contará con investigadores de instituciones científicas de la capital gallega.
A partir del 1 de septiembre, los interesados en participar en esta iniciativa de AECC Santiago también podrán inscribirse en el departamento de deportes de El Corte Inglés y en la tienda Cousalinda.
El importe es de 10 euros para adultos y de 5 para niños de hasta 12 años. Además, se puede colaborar a través de Bizum -en el 06505- o de la cuenta del Banco Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606 incluyendo el concepto Contraelcancersantiago.
- Los controles de velocidad se cobran más de 100 multas en apenas una hora en el periférico de Santiago
- La caballería de la Policía Nacional pide refuerzos para identificar a tres conocidos delincuentes de Santiago
- Aena pone en manos de tres empresas de élite reasfaltar Lavacolla en tiempo récord
- Rescatan a un niño atrapado dentro de un coche en la Rúa do Hospitaliño, en Santiago
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Repunte de casos de COVID en el CHUS: las consecuencias de la nueva variante
- Muere el magistrado compostelano José Vicente Alvariño a los 70 años
- Quince ciclos de FP Dual Intensiva de 4 centros de Santiago tienen vacantes