Abierto el plazo para inscribirse en la IV En Marcha Contra el Cáncer de Santiago

Los interesados en participar en la cuarta edición de la caminata solidaria En Marcha Contra el Cáncer pueden apuntarse ya en la página web del evento o de forma presencial en la sede en Santiago de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La cita, que tendrá lugar el 27 de septiembre y partirá desde la Alameda a las 10:00 horas, busca promover hábitos saludables entre la población, así como recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y para mantener los servicios gratuitos que la asociación presta a pacientes y familiares.

Tras la caminata, la feria divulgativa Ciencia para todos invitará a niños y a adultos a conocer de cerca la importancia de la investigación frente al cáncer, además de intentar despertar vocaciones científicas. Un evento con el que se conmemorará el Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer, que se celebra cada 24 de septiembre.

Destacados investigadores de la ciudad

La feria contará con investigadores de instituciones científicas de la capital gallega.

A partir del 1 de septiembre, los interesados en participar en esta iniciativa de AECC Santiago también podrán inscribirse en el departamento de deportes de El Corte Inglés y en la tienda Cousalinda.

El importe es de 10 euros para adultos y de 5 para niños de hasta 12 años. Además, se puede colaborar a través de Bizum -en el 06505- o de la cuenta del Banco Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606 incluyendo el concepto Contraelcancersantiago.