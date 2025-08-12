Donde arderon, agora danzan: as meigas toman Bonaval como pista de baile
No marco do programa de actividades gratuitas do Festival C, actúa a compañía de danza galego-portuguesa Colectivo Glovo. Presentan o espectáculo de baile ‘Trïade’, un culto á figura da meiga galega. As novas meigas xuntaranse coas súas precedesoras para danzar no Cemiterio de Bonaval
Daniel Rey
«Neste espectáculo queremos convidar a mulleres, homes e aos máis cativos a bailar con nós, neste ritual das tríades», destaca Esther Latorre, coreógrafa e codirectora da compañía de danza galaico-portuguesa Colectivo Glovo.
A compañía, fundada no 2016 xunto ao portugués Hugo Pereira, presentou onte no Cemiterio de Bonaval o seu novo espectáculo de danza: Trïade. A última peza da compañía trátase dun trío de danza contemporánea pensado para a rúa. O proxecto naceu no 2023, e estreouse este ano en diferentes partes de España. «Trïade nace a partir do meu reencontro con dúas amigas. As tres atopábamonos no mesmo momento vital; un momento de autorecoñecemento, de autocuidado», conta Latorre.
As meigas danzan sobre as súas cenizas
A peza ten como punto de partida a necesidade de xuntarse e vincularse, así como a de bailar dende o coidado e a escoita nun espazo que procure a xenealoxía feminina. «Trátase dunha expresión artística moi persoal, inspirada pola tríade luar e a súa idea do eterno retorno: a vida, a morte e o renacemento», explica a coreógrafa.
Trïade toma como inspiración o folclore tradicional, concretamente a figura da meiga galega. «Este ciclo de eterno retorno que queremos transmitir exemplifícase mediante as nosas vivencias: os nosos éxitos, os nosos fracasos, e os novos comezos». O grupo de danza subraiou a súa emoción ante o feito de actuar no Cemiterio de Bonaval, lugar no que, segundo as lendas, queimaban ás meigas: «Cando nos enteramos diso quedamos estupefactas. De algún xeito, imos plantarnos tres meigas -tres bailarinas- para danzar con outras. Imos bailar con outras mulleres galegas que sosteñen prácticamente todo o noso modo de ver. Para nós, ademais da beleza do espazo do parque de Bonaval, enerxéticamente é moi especial.
O sentimento de bailar en Galicia é «único»
Latorre móstrase moi agradecida de poder actuar na súa terra, recalcando que, pese a que actuar en diversas partes do mundo sempre é moi estimulante, o sentimento de bailar en Galicia é «único». «Aínda que somos unha proposta de danza contemporánea, o folclore tamén nos acompaña, e no caso de Trïade, que parte moito da tradición, este é o escenario perfecto».
Deste modo, o Colectivo Glovo somerxeu a Santiago nunha velada máxica, deleitando aos asistentes cunha interpretación de danza única, que logra transmitir as raíces da nosa tradición.
Así mesmo, continúa o programa de actividades gratuitas do Festival C, que promete a Santiago un agosto cargado de emoción, un evento que non deixará marxe ao aburrimento.
