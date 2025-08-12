Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
Agentes de la Policía Nacional de Santiago buscan al sospechoso
Un incendio declarado este martes poco después de las doce del mediodía junto al cementerio de Boisaca, al lado del Polígono industrial del Tambre y la carretera N-550, ha movilizado a los Bomberos de Santiago, que trabajan en la zona de Meixonfrío, concretamente en la rúa dos Porróns. Vecinos de la zona han dado la alerta tras descubrir in fraganti al incendiario.
El fuego ha comenzado en una zona de monte compuesta por terrenos municipales. En estos momentos el incendio "ya está estabilizado, aunque no controlado" y ha calcinado unos 9.000 metros cuadrados, según informan a EL CORREO GALLEGO efectivos de Bomberos que trabajan en el lugar.
Fuentes de la Policía Local señalan que "casi con toda seguridad (el incendio) es intencionado". Un vecino de la zona habría descubierto 'in fraganti' al autor del fuego, al que buscan agentes de la Policía Nacional compostelana como principal sospechoso.
"Era un hombre muy moreno y bajito, en torno a 1,64. Vestía unos pantalones largos y una chaqueta atada a la cintura. Yo no le vi la cara pero un vecino lo cogió in fraganti. Pensó que se estaba drogando y cuando pasó a su lado el hombre tiró algo... poco después comenzó el incendio", cuenta una residente de la zona a este diario.
