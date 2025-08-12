Denuncia
Esixen o mantemento dos parques infantís de Santiago: «Falamos de buracos no chan, de nula limpeza e de incumprimento da normativa vixente»
Dende o Partido Popular piden que «non se demore un minuto máis o necesario plan de mantemento»
El Correo Gallego
Un verán máis, o concelleiro do Partido Popular Adrián Villa denunciou a «lentitude e incapacidade de xestión do goberno nacionalista», nesta ocasión, en referencia á necesaria conservación dos parques infantís da cidade. Así, solicitou ao goberno local que «non demore un minuto máis o necesario plan de mantemento de parques, xa que, do contrario, os nacionalistas deberan asumir a responsabilidade dos incidentes que poida ocorran a partir do outono».
Para o edil, «o verán é a época para dedicarse a estes espazos para os máis cativos, momento ideal para realizar as obras de coidado e seguridade en moitos deles, xa que estamos en período de vacacións e, coa calor, contan con menos cativos e cativas e as obras poderían avanzar de forma áxil para que, co inicio do curso escolar, estean a punto para que os máis pequenos gocen deles».
Villa indicou que «estamos a falar de buracos no chan, falta de accesibilidade, ausencia de valados para delimitalos, nula de hixiene e limpeza e, o máis preocupante, grandes eivas no que á seguridade se refire, con claros exemplos de incumprimento da normativa vixente» .
