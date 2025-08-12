La escasez de personal en la hostelería de Santiago ya es estructural: "No hay cocineros"

Santiago ha conseguido reducir un 25 % el número de demandantes de empleo en el sector hostelero este verano. Así se desprende de un estudio del Instituto Galego de Estatatística, que confirma que a 1 de julio había registradas 359 personas paradas que buscaban un trabajo en negocios de hostelería en la capital gallega, mientras que en enero, en pleno invierno, la cifra se elevaba a 478. Son más mujeres que hombres las que buscan un trabajo en este ámbito actualmente, concretamente, 214 frente a 145; una situación que ya se producía a comienzos de año, cuando en el registro estaban anotadas 269 mujeres y 209 varones.

La cifra de demandantes de empleo actual ha mejorado no solo con respecto a enero sino también al año pasado; puesto que se ha reducido la cifra de solicitudes en un 9,1 % en relación a julio de 2024, cuando en los registros de la Consellería de Emprego figuraban 395 personas en esta situación, 170 hombres y 225 mujeres.

Ramón García Seara, presidente de la Asociación de Turismo y Hostelería de Santiago, explica que el problema de escasez de personal en el sector es «fijo», si bien admite que esta temporada alta «se han cubierto las plazas porque al final se buscan soluciones».

En todo caso, la falta de personal, remarca, es una «problemática continuada» que se agudiza todavía más en los meses de mayor afluencia turística. «Los profesionales de cocina están muy valorizados; no hay cocineros ni cocineras; y conseguir un buen profesional de este ámbito es muy complicado», manifiesta García Seara, a la vez que apunta que en el caso de los camareros existe mayor inestabilidad: «Hay mucha más gente y muchos se van de un lado a otro en un menor periodo de tiempo; permanecen menos tiempo en el mismo establecimiento».

El presidente de Hostelería y Turismo indica que actualmente también está habiendo «serias dificultades debido a las bajas laborales; porque en este sentido existe una auténtica picaresca y siempre existen casos en los que el empleado opta por cobrar todo su salario sin trabajar». Al respecto, apunta que «es precisamente por este asunto por el que está bloqueada la negociación del convenio colectivo del sector en la provincia de A Coruña». La patronal, según Comisiones Obreras, quiere eliminar el complemento de baja médica que deben abonar los empresarios para completar la aportación de la Seguridad Social hasta el salario total que figura en nómina. Una exigencia que no están dispuestas a aceptar las organizaciones sindicales del sector.

Preguntado por el respeto de las condiciones de trabajo, García Seara asegura que «hoy en día se cumplen los derechos laborales a rajatabla». Reconoce que «hubo un abuso en el pasado pero hoy en día es impensable». Precisamente, considera que la función de los sindicatos «debe ser la de denunciar ante la inspección de trabajo cualquier situación de abuso laboral de la que sean conocedores». El responsable de la asociación compostelana apunta que «el empresario que no respeta los derechos del trabajador le hace un daño tremendo al sector, por lo que es necesario que los sindicatos hagan un buen trabajo de calle y denuncien cualquier abuso que se detecte en un negocio hostelero».

Lois Lopes, presidente de hostalaria.gal, coincide en que las necesidades de personal para esta temporada de verano «están cubertas» en Santiago, aunque reconoce que fue un proceso «a trancas e barrancas», es decir, que conllevó una serie de dificultades.

El número de demandantes de empleo en el sector se encuentra por debajo del registrado a estas alturas del año el año pasado. De hecho, la cifra no varió entre julio y septiembre; y entonces se preveía que el nivel de contratos se pudiese mantener hasta bien entrado el otoño. Aunque ya se sabe que el sector en Santiago tiene una altísima dependencia de la situación del tiempo. No es lo mismo un otoño seco que uno pasado por agua. Esto afecta inevitablemente al paro en el sector de la hostelería. Llegados a este punto, los empresarios suelen optar por la renovación o la conclusión del contrato en base a la afluencia turística que se registre en ese momento, que a su vez está condicionada por el tiempo. En todo caso, como indica Lois López, «o importante é estar preparados para cubrir toda a demanda».

Los sindicatos piden diálogo sobre la tasa turística

Comisiones Obreras reclamó ayer a los concellos de Santiago, A Coruña y Vigo la apertura de un diálogo sobre la tasa turística y afeó la exclusión sindical del debate. El sindicato denuncia que, mientras en la mayoría de los casos se consultó a las asociaciones empresariales del sector turístico y hostelero, «no se dio la misma oportunidad a los sindicatos, representantes legítimos de las personas trabajadoras». Esta exclusión, señala CCOO en un comunicado enviado a los medios, «impide un debate equilibrado y limita la posibilidad de que la voz del personal del sector sea escuchada».

«El turismo no puede construirse solo escuchando a las patronales; las personas trabajadoras también deben tener voz. Apostamos por un diálogo abierto y claro que lleve a un modelo turístico más justo, sostenible y beneficioso para todos y todas», señala tanto la Federación de Servicios de CCOO como las Uniones Comarcales del sindicato en Santiago-Barbanza, A Coruña y Vigo.

Comisiones defiende que, si se gestiona de forma idónea, la tasa turística «puede ser una herramienta útil para reforzar la sostenibilidad y el equilibrio del modelo turístico». Por eso, reclama que los recursos obtenidos se destinen prioritariamente a mejorar los servicios públicos básicos —que soportan la presión añadida derivada del turismo—; reforzar las condiciones laborales en el sector; e invertir en la conservación del patrimonio y en la mejora de servicios como transporte, limpieza o seguridad ciudadana.