A USC consegue prazas na residencia de Galeras para profesorado e invitados dende o inicio do curso
Así se contempla no contrato formalizado coa empresa Smart Bestinv SL, cun prazo de execución de dous anos
«A USC non dispón de recursos para construír máis residencias, polo que a única forma que tiñamos para ampliar o número de prazas para estudantes era liberar as adxudicadas a outro persoal». Así o explica en conversa con EL CORREO GALLEGO, o xerente da USC Javier Ferreira, quen anuncia que profesorado, investigadores e persoal invitado dispoñerán dende o inicio do próximo curso académico dun total de 55 prazas na nova residencia universitaria de Galeras, Lemonade Fresh Living, onde as obras están a punto de finalizar.
Da súa xestión encargarase, como xa se coñecía, Smart Bestinv SL,a única que presentou oferta na licitación. Comprométese, segundo indica o contrato, á «prestación dos servizos de reserva e dispoñibilidade de aloxamento e de xestión do aloxamento para membros da comunidade universitaria, diferentes do estudantado, e para persoal invitado a congresos, actividades docentes, investigadoras, culturais e deportivas».
En palabras de Ferreira, a idea era «que estas prazas do noso sistema nolas poideran ofrecer nun pack noutro aloxamento pero que mantivera un perfil universitario. E en Santiago non hai moitas opcións de espazos grandes», destaca.
Na residencia de Galeras, edificio do antiguo Hospital Xeral, os prezos para este colectivo rondarán os 40 euros por día, en función do tempo que dure o aloxamento. «Cando chegue á cidade un profesor visitante a través dunha aplicación informática imos derivalo a este equipamento», anuncia.
Javier Ferreira apunta que a Universidade valorará a posiblidade de aumentar a oferta para este colectivo «facendo varios bloques de cinco ou dez habitacións», tendo en conta que o resto de residencias de Santiago «son de pequeno tamaño». Polo de agora , a Universidade centrarase en ver como funciona a de Galeras.
Cláusulas do contrato
O prezo do contrato é de 55.000 euros (IVE non incluído), que serán aboados pola USC á empresa contratista a través dunha facturación mensual a mes vencido.
En canto ao prazo de execución indícase que se prolongará durante dous anos. Unha vez reamatado, poderá prorrogarse por un ano máis.
Para responder do cumprimento deste contrato a empresa constituíu a favor da institución académica unha garantía por importe de 2.750 euros. O importe da garantía será devolto unha vez extinguido o prazo de garantía, sempre que a USC non formule ningún tipo de reparo ou denuncia en relación co servizo.
Prazas en residencias da USC
A USC incrementou este ano as prazas nas súas residencias ata as 960, das que a gran maioría corresponden ao campus de Santiago. Son 50 máis que as que se ofertaban no curso pasado con motivo de que as que se reservaban para estancias temporais de profesorado e investigadores se destinaron este ano a estudiantado. Neste mes de agosto estanse a adxudicar as prazas aos que foron seleccionados e pagan a correspondente fianza para que se lles adxudique a praza.
AUSC, líder na captación de recursos para investigar:recibe preto de 14 millóns de euros
A USC acadou estenano un total de 13.536.000 euros, o que supón o 52,85% do total dos fondos adxudicados ás universidades galegas, ao abeiro das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas que outorga a Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.
A convocatoria autonómica céntrase na consolidación e estruturación de unidades de investigación nas universidades públicas de Galicia, nas súas tres modalidades: Grupos de Referencia Competitiva, Grupos con Potencial de Crecemento e Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente. Os resultados acadados pola USC son especialmente positivos no financiamento dos Grupos de Referencia Competitiva, un total de 31, cun financiamento global de 10.580.000 euros. Isto implica unha media de 341.000 euros por cada grupo. Ao abeiro desta modalidade da convocatoria, a USC logrou captar o 56,30% dos proxectos e fondos das tres universidades públicas galegas.
No caso dos Grupos con Potencial de Crecemento, aprobáronse 17 proxectos, captando un total de 1,85 millóns de euros, o que representa o 48,32% do financiamento destinado ao SUG nesta modalidade. Finalmente, no caso dos Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente, a USC obtivo financiamento nun total de 12, é dicir, o 40% dos proxectos presentados en todo o SUG, obtendo un financiamento total de 1,1 millón de euros, o 36,83% dos fondos desta categoría.
A esta cifra, obtida en base a criterios de calidade que evidencian a robustez científica da USC, hai que sumar os máis de 60 proxectos da institución compostelá que acaban de recibir financiamento no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación (PEICTI), no seo do Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento Cientíﬁco-Técnico e Desenvolvemento Experimental.
