Agadea invita a cubrir el último tramo del Camino de Santiago el día 28

La Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer (Agadea) se sumará a la caminata internacional Walking the talk por Dementia, un movimiento impulsado por el periodista y escritor brasileño Fernando Aguzzoli-Peres y que alcanza su tercera edición.

En esta ocasión, los participantes recorrerán de forma simbólica los últimos cinco kilómetros del Camino desde el Monte do Gozo hasta el Obradoiro el próximo 28 de agosto a partir de las 11:00 horas.

Una iniciativa que pretende visibilizar la demencia y apoyar a las personas que la padecen y a sus familiares, dentro de una jornada saludable e inclusiva en la que primará la solidaridad y el compromiso por la memoria.

Autobuses gratuitos

Con un recorrido de baja dificultad para que se puedan sumar el mayor número posible de personas, desde Agadea se pondrá a disposición de los interesados sin medios para acercarse hasta el Monte do Gozo. En concreto, Agadea informa de que habrá autobuses gratuitos desde A Estrada, Ribeira y Santiago, siendo necesario inscribirse previamente en su web.