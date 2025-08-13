Un argentino que reside en Galicia alucina con una "auténtica parrillada argentina" que hay en Santiago: "Me sentí como en casa durante dos horas"

La cocina gallega es una de las más elogiadas de nuestro país. El pulpo á feira o los pimientos de padrón son de los platos más conocidos, pero existen muchos más. No obstante, pese a nuestra rica gastronomía, en Santiago de Compostela también hay espacio para grandes platos de otras culturas.

En esta ocasión, un joven argentino se ha deshecho en elogios con una "auténtica parrillada argentina" que ha tenido el placer de probar en Santiago de Compostela. El chico reside en Vigo, pero aprovechó su visita a la capital de Galicia para deleitarse con un plato que le retrotrae a los tiempos en su tierra.

"Una auténtica parrillada argentina en Santiago de Compostela y no me lo esperaba. Como las cosas buenas de la vida, llegué a Milongas de casualidad. ¿Vieron cuando el sabor y el olor te transportan a algún momento de tu vida? Bueno, me sentí en Argentina durante dos horas sentado acá en Milongas", comentó @tomygagna6 sobre sus impresiones sobre la Tapería Milongas.

Estas fueron las impresiones de Tomy sobre la Tapería Milongas

"Lo único que me faltó fue un fernet con Coca-Cola y que me pongan cuarteto de fondo. En la carta había de todo, pero nosotros nos fuimos por la especialidad. Por 16,9 euros podías comer tremendo churrasco y repetir las veces que quieres", comentó sobre su elección en la Tapería Milongas.

"Tenía churrasco de ternera, churrasco de cerdo, secreto y criollos. Lo que estaban (de buenos) los choricitos criollos. Tremendo. El precio también incluía la guarnición, que eran patatas y ensalada, y también podías elegir si pedir postre o tomarte un café", informó el argentino sobre el contenido de la carta.

"Por último, yo no tomé un café. Decidí irme por el postre y los argentinos somos de comer flan para la hora del postre. Obviamente, me elegí el flan. Me recomendaron un flancito de crema de orujo que estaba espectacular. Lo único que me faltó fue el dulce de leche para completar, pero no pasa nada. Si andas por Santiago, no te puedes perder este lugar. Andate para Milongas", terminó @tomygagna recomendando el restaurante.