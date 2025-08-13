Un edificio en desuso en el Gaiás se convertirá en un centro de apoyo logístico

La Xunta dotará al Museo Centro Gaiás y a la Biblioteca y Archivo de Galicia con un nuevo espacio de apoyo logístico para dar respuesta a las necesidades de almacenaje derivadas de la expansión de actividades de estas instituciones.

En los últimos años, el museo ha realizado diversas muestras en diferentes centros culturales de Galicia, tales como Vigo, A Coruña o Pontevedra. Estas exposiciones precisan de sus propios sistemas de almacenaje, de modo que surge la necesidad de tener un espacio donde preservar las estructuras. Además, el centro también alberga temporalmente piezas de otras exposiciones, y dichas obras precisan de un ‘espacio de aclimataje’, es decir, una zona que simule las condiciones ambientales del entorno en el que estaban -con el fin de evitar el deterioro de las obras, por ejemplo, un desprendimiento en las capas de pinturas o la aparición de grietas, entre otras-.

Rehabilitar una estructura construida

Esta iniciativa no empleará un edificio nuevo, ya que se utilizará un estructura ya existente. La construcción de hormigón, ubicada en el lateral del Jardín del Teatro -zona que iba a albergar en un inicio el Teatro de la Música-, posee una superficie de 1.000 m² que permitirá conservar tanto obras de arte como fondos bibliográficos, así como almacenar estructuras y otro tipo de elementos técnicos empleados en el montaje de las muestras o en las producciones escénicas.

La Cidade da Cultura ya intentó encontrar en el pasado un uso a la estructura rodeada por el Edificio Fontán y el Centro de Innovación Cultural (CINC), no obstante, la propuesta de construcción de un pequeño rocódromo no alcanzó las expectativas esperadas, quedando en poco tiempo como un mero elemento decorativo.

La infografía muestra el edifico que será rehabilitado para albergar el depósito. / Cidade da Cultura

Dada la localización del futuro depósito, se optará por una solución arquitectónica que favorezca su integración en el espacio verde en el que se encuentra, eliminando el impacto visual que genera actualmente el muro. Fuentes de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude explicaron a EL CORREO GALLEGO que el proyecto no pretende limitar las propuestas creativas de los arquitectos, permitiendo a estos desenvolver ideas innovadoras, solo con la condición de que estas se ajusten visualmente a la zona verde que rodea a la estructura.

Diversificar la actividad

Así, esta actuación responde a la ampliación de líneas de trabajo de la Cidade da Cultura que, en los últimos años, no solo ha diversificado su actividad por Galicia, sino que también ha comenzando a producir exposiciones para itinerar fuera de la comunidad autónoma. Asimismo, el museo ha recibido colecciones procedentes de centros internacionales, teniendo que cumplir con unas condiciones de préstamo concretas, entre las que destacan las condiciones ambientales del lugar donde se preservarán las obras.

Las nuevas instalaciones permitirán almacenar material empleado en actividades. / Xoán Álvarez

La Fundación Cidade da Cultura licitará este trabajo de rehabilitación de la estructura ya construida en los próximos días. Con un presupuesto de 1.3 millones de euros (más IVA) y con un plazo de ejecución de 18 meses, de modo que su apertura está programada para inicios del años 2027.