Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair

El recorte de 365.000 plazas para esta temporada de verano por parte de Ryanair merma cada mes que pasa las ya castigadas estadísticas del tráfico de pasajeros del aeropuerto de Santiago, que desde comienzos de 2025 está sufriendo una auténtica sangría por la eliminación de rutas y frecuencias que ha llevado a cabo principalmente la aerolínea de bajo coste irlandesa. Hay que tener en cuenta que esas 365.000 plazas recortadas representaban un 10 % del volumen total de actividad anual de la terminal, lo cual supone un perjuicio de preocupante consideración para los resultados de Aena.

Julio ha vuelto a ser un mes malo para el aeropuerto compostelano, puesto que ha perdido un 12,4 % de sus pasajeros con respecto al mismo mes del año pasado, quedándose en 340.346.En el acumulado de lo que va de año, la caída es similar, puesto que entre enero y julio se han contabilizado un 13,3 % de usuarios menos. En total, se sumaron 1,85 millones.

La pérdida de viajeros va de la mano con el tijeretazo a la oferta de vuelos; puesto que las operaciones comerciales también se han despeñado un 7,1 % en los siete primeros meses del año, anotándose una cifra total de 14.830. En julio la eliminación de vuelos alcanzó un 9,7 % con respecto al mismo mes de 2024. Destaca, sobre todo, la pérdida del 24,7 % de las frecuencias internacionales, las que principalmente operaba Ryanair. En julio solo se registraron 541 operaciones entre Lavacolla y destinos extranjeros; mientras que 1.775 vuelos fueron a destinos españoles.

Lo cierto es que el de Rosalía de Castro es el aeropuerto de España que más está sufriendo el tijeretazo de Ryanair esta temporada de verano. A comienzos de año la aerolínea del polémico empresario irlandés Michael O`Leary anunció recortes en las terminales de Santiago (-28 %), Vigo (-61%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%). Desapareció por completo en Jerez de la Frontera y Valladolid. De estas terminales, la compostelana es la segunda que más sufre los tijeretazos. La olívica ha crecido un 10,3 % en lo que va de año, Zaragoza un 2,9% y Asturias un 2,8. Junto con la capital gallega, están en negativo Valladolid, con unas pérdidas acumuladas del 59,5% tras el abandono de la compañía irlandesa, Jerez de la Frontera (-3,5%) y Santander (-3,4 %).

Hay que tener en cuenta que de las 800.000 plazas que Ryanair eliminó en España (un 18% de su tráfico en nuestro país), decisión que justificó por el desencuentro con Aena por la subida de tasas aeroportuarias, el 45,6 % han desaparecido en el Rosalía de Castro. Esta supresión de oferta para nada ha pasado factura a la aerolínea de bajo coste.

Líder del tráfico aéreo español

Todo lo contrario, Ryanair continuó líder del tráfico aéreo en España hasta junio, pese a recortar vuelos en regionales. Así, ha vuelto a encabezar el ranking de tráfico de pasajeros desde y hacia los aeropuertos españoles en el primer semestre de 2025, con un total de 32,6 millones de pasajeros, un 6,5% más que la primera mitad de 2024, según datos de Aena.

Por otro lado, la empresa irlandesa avanzó el mes pasado que es «inevitable» que continúen los recortes en su actividad de los aeropuertos regionales de España por las «elevadas» tasas aeroportuarias impuestas por Aena, que les resta competitividad. O’Leary criticó al gestor aeroportuario por gastar miles de millones en instalaciones que las aerolíneas no necesitan y aplicar las mismas tasas en aeropuertos grandes como Madrid y pequeños como Santiago, lo que les llevará a reducir su capacidad en estos e incluso a cerrar alguna de sus bases, aunque aún no se han decidido cuáles.

El empresario aseguró que ha entregado hasta en dos ocasiones un plan de expansión al Gobierno, en el que asegura un crecimiento del 50 % del tráfico de la aerolínea en España en un plazo de siete años, aunque lamentó que en ninguna ocasión ha obtenido respuesta.