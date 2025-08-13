O PP de Santiago denuncia o estado «deplorable» da contorna do estadio Verónica Boquete

A concelleira Nerea Barcia culpa ao goberno local da «proliferación, sen control, da maleza, a sucidade e a existencia de beirarrúas desfeitas»

O PP de Santiago denuncia erea Barcia denuncia a proliferación de maleza e o mal estado das beirarrúas.

O PP de Santiago denuncia erea Barcia denuncia a proliferación de maleza e o mal estado das beirarrúas. / Cedida

ECG

Santiago

Despois de escoitar numerosas queixas da veciñanza polo «deplorable» estado da contorna do estadio Verónica Boquete, a concelleira do Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia visitou o espazo para comprobalo. Unha vez alí, puido confimar as «claras condicións de abandono». En concreto, Barcia denunciou «a indignante imaxe que, con esta situación, se está proxectando da capital de Galicia», ademais «do perigo que supón que o goberno nacionalista non teña adecuado correctamente esta área», na que se atopan distintas instalacións deportivas.

Con esta situación, Nerea Barcia denunciou «a proliferación, sen control, da maleza; a sucidade; e a existencia de beirarrúas desfeitas, o que supón un verdadeiro perigo para as veciñas e veciños que empregan esta zona para pasear ou para facer deporte».

Estado actual das inmediacións do estadio Verónica Boquete.

Estado actual das inmediacións do estadio Verónica Boquete. / Cedida

«Resulta incrible -subliñou a edil popular- que o goberno nacionalista deixe abandonado un espazo como este e, sobre todo, tendo en conta que a actividade deportiva xa se iniciou e as ligas dos distintos deportes que se practican no Estadio están a piques de comezar, polo que a zona dará unha lamentable imaxe aos deportistas e xiareiros que ata alí se acheguen», declarou.

Noticias relacionadas y más

Por todo isto, dende o Partido Popular de Santiago esíxenlle ao goberno local «que limpe e adecúe, de forma urxente, o deplorable estado da contorna do Estadio Verónica Boquete».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents