La reposición de la chapacuña cortará varias calles al tráfico este agosto en Santiago

Como cada año por estas fechas y con el fin de aprovechar el buen tiempo y el menor tránsito de vehículos que normalmente hay durante agosto en la capital gallega debido a las vacaciones de verano, el Concello de Santiago ha puesto en marcha las obras de reposición de la chapacuña en diversas calles de la ciudad, que se extenderán a lo largo de todo el mes.

La primera de estas actuaciones ya está en marcha y se está llevando a cabo a partir de este miércoles 13 de agosto en la avenida de Coimbra, en la cual ha quedado prohibida la circulación en ambos sentidos hasta el próximo lunes 25 de agosto.

Debido a esta restricción de tráfico, la línea 15 del bus urbano verá alterado su itinerario desviándose por Basquiños, Pastoriza y Xoán XXIII para continuar por el Burgo das Nacións, suprimiendo todas las paradas de la avenida de Coimbra.

Lavado de cara al entorno de Bonaval

La segunda y más larga de estas intervenciones comenzará el próximo 18 de agosto y se extenderá hasta el 1 de septiembre, renovando las castigadas rúas de Campo da Angustia, Rosario y Bonaval.

Como consecuencia del corte de tráfico que supondrá la obra, todos los residentes de estas calles deberán acceder a sus domicilios utilizando la rúa do Medio desde la rúa de San Pedro y la travesa de San Pedro, que quedará con doble sentido de circulación mientras duren los trabajos.

Por último, a partir del 27 de agosto y también hasta el primero de septiembre, el tramo de la rúa do Medio comprendido entre la travesa de San Pedro y el Campo da Angustia lavará su cara con una nueva chapacuña, periodo en el que tan solo se podrán estacionar vehículos en la parte baja de la dicha calle.

Desvíos en el transporte urbano

Mientras duren las obras de reposición de la chapacuña en las calles aledañas al Parque de Bonaval, varias líneas de autobús urbano sufrirán modificaciones. En concreto hablamos de los buses 9, 13 y C5, que se desviarán de su recorrido habitual continuando por la avenida Rodríguez de Viguri hasta la rúa de Anxo Casal, para continuar por Pastoriza hasta San Roque, donde retomarán su itinerario.