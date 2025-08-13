La Universidade de Santiago incorpora a su oferta un programa de doctorado y tres nuevos másteres

La Universidade de Santiago incorporará tres másteres y un programa de doctorado el próximo curso, según se desprende de la publicación este martes en el Diario Oficial de Galicia.

En concreto, la Consellería de Educación autoriza a la USC a implantar el máster universitario en Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados, si bien su inclusión se vincula al inicio del proceso de extinción del máster con la misma denominación. Otro tanto sucede con el de Gestión del Arte y el Patrimonio Cultural, con el que se da paso al proceso de extinción del máster en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de Santiago. El tercero al que se le acaba de dar el visto bueno es el de Materiales Avanzados/Advanced Materials por la Autónoma de Madrid, Universidad de Alicante, de Barcelona, de Castilla-La Mancha, de Málaga, de Zaragoza, Universitat de Valencia (Estudio General) y la Universitat Politécnica de Valencia, además de la USC. En este caso, es un título conjunto coordinado por la Universitat de Valencia y recibe el informe de evaluación de la agencia valenciana.

El programa de doctorado que incorpora es el de Estudios Culturales: Memoria, Identidad, Territorio y Lenguaje. Con ello, se inicia el proceso de extinción del programa de doctorado en Estudios Culturales: Memoria, Identidad, Territorio y Lenguaje por la USC y la Université de Rennes II.

Títulos en Vigo y A Coruña

La Consellería autoriza un programa de doctorado en Investigación Sanitaria a la Universidade de Vigo y el máster en Literatura Dramática, Música y Artes Escénicas. Implantará el máster en Ciencia del Ejercicio, Preparación Física y Readaptación Deportiva, título conjunto con la Universidade da Coruña y coordinado por la olívica. Y coordinado por la UDC será el máster que ambas compartirán en Realidad Extendida.

La UDC ve luz verde a los másteres en Ciencia del Ejercicio, Preparación Física y Readaptación Deportiva, título compartido con la UVigo, que será la que lo coordine, mientras que la herculina coordinará el de Realidad Extendida, también compartido con Vigo.

Por último, la privada Universidad Intercontinental de la Empresa podrá impartir este curso el grado de Derecho.